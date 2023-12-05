"Стосується і жінок": Безугла заявила, що найкраще волонтерство — це мобілізація

Нардепка переконана, що Україні варто відходити від волонтерства. На її думку, краще, щоб волонтери пішли в ЗСУ.

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Народна депутатка від фракції "Слуга народу" і членкиня комітету національної безпеки Мар'яна Безугла закликала українців відійти від волонтерства у наступному році. Про це відомо з її публікації у соцмережах від 5 грудня.

"Я не буду говорити про неоціненний вклад волонтерів в перемогу. Це зрозуміло. Вважаю, час волонтерів має пройти у 2024", — написала вона.

Нардепка наголосила, що забезпечувати армію усім необхідним має держава, а громадяни повинні лише платити для цього податки.

"Краще волонтерство сьогодні — прийти в ЗСУ", — зазначила Безугла.

Публікація Безуглої від 5 грудня Фото: Скриншот

Згодом вона уточнила свою заяву щодо волонтерства, поставивши кілька риторичних запитань українським військовим.

"Шановні мобілізовані військовослужбовці, ви ж хочете, щоб до вас у підрозділ прийшли нові? Щоб вас посилили? Дали відпочити? А якщо кажуть, та я ж доначу / я волонтер, я тримаю фронт тут?", — йдеться у пості.

Депутатка зазначила, що тому і назвала кращим волонтерством у 2024 році — мобілізацію в Збройні сили.

"Це стосується і жінок", — підкреслила Безугла.

Вона додала, що сама була мобілізована у 2015 році й пройшла службу, тож "це вже можна не запитувати".

Публікація Безуглої від 5 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше нардепка Мар'яна Безугла втрапила в скандал через свою заяву про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. З її слів, воєначальник не зміг надати план на 2024 рік.

Пізніше вона пояснила, що розкритикувала Залужного, тому що її "прорвало", і свою публікацію помилкою не вважає. Більш того, Безугла заявила, що це — лише "частина айсберга".