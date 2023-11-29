"Вас хвилюють рейтинги": Безугла опублікувала новий список претензій до Залужного

На думку Мар'яни Безуглої, головнокомандувач ЗСУ має пояснити принцип розподілу західної зброї. Також він має займатись роботою ВЛК та навчанням мобілізованих.

Related video

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного у тому, що він ігнорує українську громадськість та звертається лише до закордону. Після цього написала кілька абзаців, в яких висловила зауваження щодо роботи командувача Силами оборони. Новий допис політикині з'явився 29 листопада на її сторінці Facebook.

Важливо

"Мене прорвало": Безугла розповіла, навіщо публічно розкритикувала Залужного

Безугла звинуватила Залужного у тому, що він начебто опублікував "замовну" статтю на порталі The Economist. При цьому зауважила, що генерал спілкується з іноземцями і "мовчить в Україні".

Нардепка перелічила питання, на які вимагає відповіді. Зокрема, її цікавлять деталі переведення військовослужбовців, особливості розподілу західної зброї, особливості роботи військово-лікарських комісій та підготовка мобілізованих до бойових дій.

В підсумку народна обраниця від партії "Слуга народу" написала, що Залужного начебто "цікавлять рейтинги", тоді як її — українська перемога.

"Мене хвилюють не Ваші рейтинги, а наші військові шанси. А якщо Вас хвилюють рейтинги, то наші ВІЙСЬКОВІ шанси зменшуються з кожним днем", — ідеться у дописі Безуглої.

Мар'яна Безугла, допис 29 листопада 2023 року Фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Скандал з Безуглою — деталі

Зазначимо, 26 листопада народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала повідомлення в Facebook, у якому зверталась до Залужного. У тексті вказується, що генерал мав начебто показати нардепам план захисту України на майбутні роки, але не зробив цього.

На допис Безуглої відреагували громадські діячі, активісти та політики. Автори у соцмережах висловлювали свою позицію щодо заяв нардепки і дій головнокомандувача.

27 листопада ЗМІ розповіли про наміри народних депутатів зняти Безуглу з посади в комітеті з національної оборони Верховної Ради України. Крім того, її однопартійці анонімно повідомляли, що хотіли б виключити її з фракції "Слуг народу", але не впевнені, що у них це вийде.

Зазначимо, на початку листопада Валерій Залужний опублікував колонку у виданні The Economist, у якій описав поточну ситуацію на лінії фронту та перелічив п'ять кроків для подальших успішних дій ЗСУ. Після цього певні зауваження до його тез мав президент України Володимир Зеленський. Зокрема, очільник держави наголошував, що впевнений у перемозі і не думає, що війна у "глухому куті". Водночас представники офісу президента запевняли, що немає конфлікту між верховним головнокомандувачем та головнокомандувачем ЗСУ.

Нагадуємо, міністр зовнішніх справ Литви зауважив політикам з країн НАТО, що вони не надають Залужному усієї зброї, яку він просить для протидії РФ. Зокрема в Держдепі США наголосили, що на сьогодні не тиснуть на Україну щодо перемовин з Росією. Причина такої позиції — певні наміри президента РФ Володимира Путіна.