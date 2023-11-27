"Обурені поведінкою": нардепку Безуглу спробують вигнати з фракції "Слуга народу", — ЗМІ

Більшість нардепів з монобільшості не підтримують заяви Мар'яни Безуглої, повідомили джерела журналістів. Щоб її виключити з фракції, керівництво партії має поставити питання на голосування.

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Народні депутати від "Слуги народу" мають бажання виключити свою колегу Мар'яну Безуглу з фракції у Верховній Раді. Однак не впевнені, що зможуть цього добитись. Про деталі ситуації щодо Безуглої розповіли на порталі "Суспільне".

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Журналісти порталу поспілкувались з двома народними обранцями зі "слуг народу", імен яких не називали. Ці анонімні джерела заявили, що більшість нардепів з фракції не підтримують публікацій Безуглої, в яких вона вимагає звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

"Більшість депутатів обурені поведінкою Безуглої і пропонують її виключити", — процитували журналісти джерела.

Однак політики не впевнені, що зможуть добитись бажаного. Зокрема вказують, що це питання можуть навіть не поставити на голосування.

"Втім не факт, що це винесуть на голосування", — сказали вони в анонімній розмові з медіа.

Голова фракції "Слуг народу" Давид Арахамія у соцмережах поки що не коментував можливість виключення нардепки.

Мар'яна Безугла — деталі ситуації

Нагадаємо, заступниця голови комітету з національної безпеки та оборони Мар'яна Безугла 26 листопаду опублікувала на сторінці Facebook допис щодо російсько-української війни. У тексті вказується, що Залужний начебто мав представити план оборони України на 2024 рік, але не зробив цього. Тому нардепка заявила, що головнокомандувача потрібно звільнити.

За добу ЗМІ опублікували коментар речниці "Слуг народу" щодо виступів політикині. У коментарі вказано, що вона "сама собі пресслужба" і може говорити, що вважає за потрібне.

Між тим народні депутати від інших фракцій пропонують звільнити Безуглу від виконання обов'язків у оборонному комітеті. Відповідну заяву подали на ім'я голови комітету Олександра Звітневича.

Нагадуємо, 20 листопада Безугла висловилась щодо мобілізаційних заходів в Україні і зазначила, що має зауваження до роботи Залужного і "буде його контролювати". 24 листопада на заяву щодо мобілізації відгукнувся нардеп Роман Костенко. Політик стверджує, що проблему з мобілізацією планують вирішити парламентарі — працюють над відповідним законопроєктом.