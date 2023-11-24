"Потрібні рішення": проблема мобілізації стала важливішою за дефіцит снарядів, — нардеп (відео)

За словами секретаря Комітету Верховної Ради Романа Костенка, влада планує розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації, який посилить процес призову військовозобов'язаних.

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В Україні гостро стоїть проблема з мобілізацією. Для перемоги ЗСУ не вистачає людей у військах. Про це розповів Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки в інтерв'ю Radio NV.

Нардеп розповів, наскільки критична ситуація і чому потрібні непопулярні рішення.

Як нагадала журналістка Власта Лазур, напередодні голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що до кінця року у Верховній Раді за участю Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил планують розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації.

За словами Костенка, це навіть не документ, це законопроєкт. Він зараз готується робочою групою.

"Я бачив чернетку цього документа: там норми, про які ми давно говорили, які були в засобах масової інформації. Окремо говорили: щось говорив мій колега Федір Веніславський, щось говорила Мар'яна Безугла, щось говорив Давид Арахамія, щось говорив Генеральний штаб, Міністерство оборони: зараз намагаються комплексно підійти, щоб вирішувати деякі питання мобілізації", — наголосив Костенко.

За його словами, проблема з мобілізацією в Україні стоїть гостро.

"Після того, як були змінені військовими, у нас послідував провал мобілізації. Це ситуація, на яку потрібно швидко впливати. Тому що якщо ми не вплинемо і нічого не змінимо, у нас будуть дуже великі проблеми. Зараз, мабуть, проблеми з мобілізацією більші, ніж проблеми зі снарядами. Тому зараз на це потрібно впливати чи щось робити. Це одна історія", — додав він.

Нагадаємо, у Львівській обласній військовій адміністрації видали наказ, яким дозволили працівникам ТЦК перевіряти документи у чоловіків призовного віку. Варто зазначити, що чинне законодавство дає право перевіряти документи тільки поліцейським і представникам кількох інших силових структур.

Також 9 листопада у Львові мешканці зняли на відео, як люди у військовій формі насильно заштовхали чоловіка в бус. В обласному ТЦК і СП підтвердили, що інцидент трапився за участю працівників військкомату, і зазначили, що проводиться службова перевірка.