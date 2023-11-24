"Нужны решения": проблема мобилизации стала важнее дефицита снарядов, — нардеп (видео)

По словам секретаря Комитета Верховной Рады Романа Костенко, власти планируют разработать комплексный документ по процедуре мобилизации и демобилизации, который усилит процесс призыва военнообязанных.

Related video

В Украине остро стоит проблема с мобилизацией. Для победы ВСУ не хватает людей в войсках. Об этом рассказал Роман Костенко, секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке в интервью Radio NV.

Нардеп рассказал, насколько критическая ситуация и почему нужны непопулярные решения.

Как напомнила журналистка Власта Лазур, накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что до конца года в Верховной Раде с участием Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил планируется разработать комплексный документ по процедуре мобилизации и демобилизации.

По словам Костенко, это даже не документ, это законопроект. Он сейчас готовится рабочей группой.

"Я видел черновик этого документа: там нормы, о которых мы давно говорили, которые были в средствах массовой информации. Отдельно говорили: что-то говорил мой коллега Федор Вениславский, что-то говорила Марьяна Безугла, что-то говорил Давид Арахамия, что-то говорил Генеральный штаб, Министерство обороны: сейчас пытаются комплексно подойти, чтобы решать некоторые вопросы мобилизации", — подчеркнул Костенко.

По его словам, проблема с мобилизацией в Украине стоит остро.

"После того, как были сменены военными, у нас последовал провал мобилизации. Это ситуация, которую нужно быстро влиять. Потому что если мы не повлияем и ничего не изменим, у нас будут очень большие проблемы. Сейчас, пожалуй, проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами. Поэтому сейчас на это нужно влиять что-либо делать. Это одна история", — добавил он.

Напомним, во Львовской областной военной администрации издали приказ, которым разрешили работникам ТЦК проверять документы у мужчин призывного возраста. Стоит отметить, что действующее законодательство дает право проверять документы только полицейским и представителям нескольких других силовых структур.

Также 9 ноября во Львове жители сняли на видео, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в бус. В областном ТЦК и СП подтвердили, что инцидент произошел с участием работников военкомата и отметили, что проводится служебная проверка.