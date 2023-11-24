Мобілізація в Україні: як проходить процедура призову на службу в армію

За словами керівника пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, після отримання повістки військовозобов'язаний має з'явитися в ТЦК і СП, пройти медичний огляд і надати весь пакет документів.

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Російські інформаційні кампанії докладають зусиль для поширення тривожної обстановки. У громадян України виникає хибне уявлення про те, що отримавши першу повістку, вони автоматично направляються на фронт. Однак реальна ситуація не зовсім така. Про це в ефірі телемарафону сказав керівник прес-служби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Згідно з висловлюванням експерта, перше призовне повідомлення вручається громадянину у віці від 18 до 60 років з метою уточнення його реєстраційних даних. Людина повинна:

з'явитися в ТЦК і СП;

пройти медичний огляд для того, щоб з'ясувати його стан здоров'я і відповідно придатність до служби;

надати весь пакет документів про спеціальність, освіту, сімейний стан, наявність/відсутність причин для отримання відстрочки.

"Якщо є причини для отримання відстрочки, він надає всі ці документи. Відповідно, до мобілізації він не залучається. Якщо ж він має скарги на здоров'я, його визнають обмежено придатним, таких людей можуть вимагати для проходження служби в тилу", — зазначив Фітьо.

Друге призовне повідомлення вручається військовозобов'язаному тільки після успішного проходження медичного огляду, що підтверджує його придатність до мобілізації, надання всіх необхідних документів і відсутності підстав для отримання відстрочки.

"Це може бути в певному якомусь певному періоді і часі. Друга повістка — викликають, це мобілізаційне розпорядження. Згідно з цим мобілізаційним розпорядженням військовозобов'язаний направляється до мобілізаційного центру. У навчальному центрі проходить навчання від місяця часу. Це базова військова підготовка у професії стрільця", — сказав керівник прес-служби Сухопутних військ ЗСУ.

У разі складніших професій, таких як оператор-навідник або оператор дронів, тривалість навчання збільшується пропорційно до програми — від місяця до трьох місяців. Крім того, тренування можуть проводитися за кордоном, у країнах-партнерах, таких якНагадаємо, у Львівській обласній військовій адміністрації видали наказ, яким дозволили працівникам ТЦК перевіряти документи в чоловіків призовного віку. Варто зазначити, що чинне законодавство дає право перевіряти документи тільки поліцейським і представникам кількох інших силових структур.

Також 9 листопада у Львові мешканці зняли на відео, як люди у військовій формі насильно заштовхали чоловіка в бус. В обласному ТЦК і СП підтвердили, що інцидент трапився за участю працівників військкомату, і зазначили, що триває службова перевірка. таких як Британія, Іспанія та Німеччина.

"Тільки після того, як відбулося навчання, узгодження, тоді мобілізований військовослужбовець прямує до свого підрозділу, в який його розподілять", — зазначив він.

Нагадаємо, у Львівській обласній військовій адміністрації видали наказ, яким дозволили працівникам ТЦК перевіряти документи у чоловіків призовного віку. Варто зазначити, що чинне законодавство дає право перевіряти документи тільки поліцейським і представникам кількох інших силових структур.

Також 9 листопада у Львові мешканці зняли на відео, як люди у військовій формі насильно заштовхали чоловіка в бус. В обласному ТЦК і СП підтвердили, що інцидент трапився за участю працівників військкомату, і зазначили, що проводиться службова перевірка.