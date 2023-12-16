Позбавити громадянства чи арештувати активи: Безугла розмірковує, як карати ухилянтів (фото)

Нардепка поцікавилася у підписників, як вони ставляться до покарання військовозобов'язаних громадян, які виїхали з України та не повернулися до країни у встановлений термін.

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Народна депутатка від фракції "Слуга народу" та заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла написала черговий допис щодо війни. В ньому вона опитує громадян щодо обмежень, які треба ввести проти військовозобов'язаних, які виїхали за кордон. Відповідний допис вона розмістила в фейсбуці.

"Як ви ставитеся до того, щоб громадянам, які підлягають призову, але виїхали за кордон, дати термін на повернення, а у разі неповернення, позбавити громадянства/арештувати активи/інші обмеження?" – написала нардепка.

Допис Марʼяни Безуглої

Як приклад Безугла написала, наприклад, віддавати активи сімʼям загиблих військових. В коментарях нардепки зʼявились різні думки. Частина дописувачів підтримала таку ідею, а деякі розкритикували.

"Шо ви там нюхаєте?" – написав Олег Мельниченко-Місик.

"Як ви маніпулятивно розколюєте суспільство", – реагує Аліна Радченко.

"Особливо чотириразовим ухилянтам", — підтримує ідею Микола Гунченко.

"Забрати й розділити. Так я і думав", — іронізує Віталій Кезля.

На питання, яким чином нардепка пропонує внести поправки до Конституції під час воєнного стану вона відповіла, що "є різні варіанти".

Нагадаємо, Марʼяна Безугла писала, що не розуміє, що роблять 700 тисяч військових із 1 млн у Силах оборони України.

5 грудня нардепка Безугла заявила, що найкраще волонтерство — це мобілізація в Сили оборони.