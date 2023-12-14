Безугла не розуміє, чим можуть займатися 700 тисяч військових з 1 млн солдатів ЗСУ

Члену комітету національної безпеки натякнули, що зазвичай 70% військовослужбовців займаються тиловим забезпеченням. Однак нардеп запитує, чому для таких завдань не можна залучити цивільних.

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Загальна чисельність Сил оборони України становить близько 1 млн осіб, однак у бойових діях беруть участь 300 тисяч військовослужбовців. Такі цифри навела нардеп від фракції "Слуга народу" і член комітету національної безпеки Мар'яна Безугла. При цьому депутатка задається питанням, що роблять ще 700 військових, які обходяться держбюджету в 168 млрд грн на рік.

"Хтось може мені назвати об'єктивну причину, чому в силах оборони зараз десь мільйон, а воює ~300 тис. Що роблять інші 700 тисяч?" — пише вона в соцмережах.

За її словами, на утримання цієї кількості військовослужбовців іде 12 млрд грн щомісяця, причому це гроші українських платників податків, а не західних партнерів.

Також Безугла зазначає, що за наявності такої кількості військових у деяких бригадах, наприклад, десантно-штурмових, не проводили ротацію три роки — звідти можна приїхати "на тривалий відпочинок тільки пораненим і вбитим". Причому в Генштабі ЗСУ, пише депутатка, заявляють, що ротація неможлива.

Далі Безугла міркує з приводу того, що ці 700 тис. військовослужбовців можуть займатися тиловим забезпеченням, і ставе питання, чому для таких завдань не можна залучити цивільних.

"Чому ми не можемо для багатьох тилових операцій залучити цивільних підрядників? Військовослужбовців б вивільнили для допідготовки і подальшого виконання бойових завдань в ході заміни побратимів, які чекають на відновлення.", — розмірковує нардеп.

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У своєму пості вона також наводить приклад російських окупантів, які протягом року створювали оборонні споруди, залучаючи цивільних підрядників. І водночас їм ніхто не заважав це робити, оскільки, за словами Безуглої, українське командування таких завдань перед бійцями на ставило.

"А ми просто спостерігали. При цьому потім їздила в одну з бригад, в якій намагалися дронами заважати їм це робити чисто на ентузіазмі. Бо з боку командування ніяких таких завдань не було!" — пише нардеп.

Крім того, Безугла ставе питання ротації, пропонуючи деяких бійців із передової повернути, щоб вони в тилу займалися мобілізацією, а співробітників ТЦК відправити на фронт для отримання бойового досвіду.

"Я все це обговорювала з нашим залізним (імовірно, Валерієм Залужним, — прим. ред) і його ГШ ЗСУ не раз і не один місяць, але нуль реакції. Зараз дивлюся, як у законі прописати. І буду захищати", — підкреслила Безугла.

Нагадаємо, нардеп Мар'яна Безугла закликала українців відійти від волонтерства наступного року і замість цього піти до Збройних сил України. За її словами, забезпечувати армію всім необхідним має держава, а громадяни повинні платити податки.