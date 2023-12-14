Безуглая не понимает, чем могут заниматься 700 тысяч военных из 1 млн солдат ВСУ

Члену комитета национальной безопасности намекнули, что как правило 70% военнослужащих занимаются тыловым обеспечением. Однако нардеп спрашивает, почему для таких задач нельзя привлечь гражданских.

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Общая численность Сил обороны Украины составляет порядка 1 млн человек, однако в боевых действиях участвуют 300 тысяч военнослужащих. Такие цифры привела нардеп от фракции "Слуга народа" и член комитета национальной безопасности Марьяна Безуглая. При этом депутатка задается вопросом, что делают еще 700 военных, которые обходятся госбюджету в 168 млрд грн в год.

"Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны сейчас где-то миллион, а воюет ~300 тыс. Что делают остальные 700 тысяч?" — пишет она в соцсетях.

По ее словам, эти на содержание этого количества военнослужащих уходит 12 млрд грн ежемесячно, причем это деньги украинских налогоплательщиков, а не западных партнеров.

Также Безуглая отмечает, что при наличии такого числа военных в некоторых бригадах, например, десантно-штурмовых, не проводили ротацию три года — оттуда можно приехать "на длительный отдых только раненым и убитым". Причем в Генштабе ВСУ, пишет депутатка, заявляют, что ротация невозможна.

Далее Безуглая рассуждает по поводу того, что эти 700 тыс. военнослужащих могут заниматься тыловым обеспечением и задается вопросом, почему для таких задач нельзя привлечь гражданских.

"Почему мы не можем для многих тыловых операций привлечь гражданских подрядчиков? Военнослужащих бы высвободили для доподготовки и дальнейшего выполнения боевых задач в ходе замены побратимов, которые ждут восстановления", — размышляет нардеп.

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В своем посте она также приводит пример российских оккупантов, которые в течение года создавали оборонительные сооружения, привлекая гражданских подрядчиков. И в то же время, им никто не мешал это делать, поскольку, по словам Безуглой, украинское командование таких задач перед бойцами на ставило.

"А мы просто наблюдали. При этом потом ездила в одну из бригад, в которой пытались дронами мешать им это делать чисто на энтузиазме. Потому что со стороны командования никаких таких заданий не было!" — пишет нардеп.

Кроме того, Безуглая поднимает вопрос ротации, предлагая некоторых бойцов с передовой вернуть, чтобы они в тылу занимались мобилизацией, а сотрудников ТЦК отправить на фронт для получения боевого опыта.

"Я все это обсуждала с нашим железным (вероятно, Валерием Залужным, — прим. ред) и его ГШ ВСУ не раз и не один месяц, но ноль реакции. Сейчас смотрю, как в законе прописать. И буду защищать", — подчеркнула Безуглая.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая призвала украинцев отойти от волонтерства в следующем году и вместо этого пойти в Вооруженные силы Украины. По ее словам, обеспечивать армию всем необходимым должно государство, а граждане должны платить налоги.