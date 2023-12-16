Лишить гражданства или арестовать активы: Безуглая размышляет, как наказывать уклонистов (фото)

Нардеп поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к наказанию военнообязанных граждан, которые выехали из Украины и не вернулись в страну в установленный срок.

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" и заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая написала очередное сообщение о войне. В нем она опрашивает граждан относительно ограничений, которые надо ввести против военнообязанных, выехавших за границу. Соответствующее сообщение она разместила в Фейсбуке.

"Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, которые подлежат призыву, но выехали за границу, дать срок на возвращение, а в случае невозврата, лишить гражданства/арестовать активы/другие ограничения?" — написала нардеп.

Сообщение Марьяны Безуглой

В качестве примера Безуглая написала, например, отдавать активы семьям погибших военных. В комментариях нардепа появились разные мнения. Часть корреспондентов поддержала такую идею, а некоторые раскритиковали.

"Что вы там нюхаете?" — написал Олег Мельниченко-Мисик.

"Как вы манипулятивно раскалываете общество", — реагирует Алина Радченко.

"Особенно четырехкратным уклонистам", — поддерживает идею Николай Гунченко.

"Забрать и разделить. Так я и думал", — иронизирует Виталий Кезля.

На вопрос, каким образом нардеп предлагает внести поправки в Конституцию во время военного положения она ответила, что "есть разные варианты".

Напомним, Марьяна Безуглая писала, что не понимает, что делают 700 тысяч военных из 1 млн в Силах обороны Украины.

5 декабря нардеп Безуглая заявила, что лучшее волонтерство — это мобилизация в Силы обороны.