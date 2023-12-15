"Переслідують на вулицях": огляд NYT про "жорстку тактику" мобілізації в Україні

Американські журналісти показали західним читачам проблеми з мобілізацією в Україні. Розповіли, як чоловіків ловлять на вулицях і примусово записують на службу в армію.

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Працівники військкоматів переслідують військовозобов'язаних на вулицях, відбирають паспорти, мобілізують хворих на депресію та здійснюють цілу низку інших дій, щоб поповнити лави ЗСУ. Водночас українська влада оголосила про реформування системи мобілізації, але успіхів поки що не помітно. Про проблеми з поповненням українського війська розповіли журналісти видання The New York Times.

Важливо

Мобілізація в Україні: кому з чоловіків вручать повістку у 2024 році

Журналісти поспілкувались з українськими юристами, активістами, пересічними громадянами, які розповіли про негаразди, з якими зустрічаються українські чоловіки. З перших днів російського вторгнення вони не можуть виїхати за кордон, при цьому постійно ризикують, що їх на вулиці, або на роботі, або в машині, або в будь-якому іншому місці зупинить військком і відправить на фронт. У статті зазначають, що подібні дії "агресивні".

"Витягають чоловіків з вулиць і відправляють їх до пунктів вербування, використовуючи залякування та навіть фізичну силу", — пишуть автори.

Громадяни масово звертаються в суд, щоб оскаржити мобілізацію, пишуть автори огляду. Стверджують, що лише у листопаді 2023 року нарахували 226 судових рішень на цю тему. Юристка та голова неназваної громадської організації Тетяна Фефчак прокоментували дії військкомів, які шукають чоловіків для відновлення українського війська.

"Військові відчувають свою безкарність", — сказала вона. З її слів, протягом останніх пів року кількість насильства суттєво зросла. Наприклад, вона особисто отримує по 30-40 звернень на день.

В NYT спробували пояснити, чому відзначається стільки порушень у системі мобілізації в Україні. Назвали наступні причини:

корупцію;

жорсткі бої;

нечіткі закони.

Також розповіли про спроби уряду України розв'язувати ці проблеми. Наприклад, згадали про звільнення обласних голів Територіальних центрів комплектування, сотні справ про підкуп для звільнення від мобілізації, реформування системи призову та запровадження рекрутингу. Водночас стаття завершується описом ситуації, яка має ілюструвати, що негаразди не подолали.

Журналісти дізнались, що військкомів у деяких районах Чернівеччини називають "викрадачами людей". Причина такої назви — звичка спиняти чоловіків на вулицях, щоб примусово доставити до військкомату, відібрати паспорт і повернути лише тоді, коли людина пройде медкомісію і мобілізується. Коли автори NYT вирішили уточнити це питання у військкоматі, їм відповіли, що про таке не чули.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, у листопаді 2023 року в Міноборони України заявили, що набиратимуть людей до лав ЗСУ за допомогою системи рекрутингу. Для цього почали співпрацю з кількома платформами для працевлаштування, які допомагатимуть мобілізації.

Тим часом у Верховній Раді народні депутати працюють над змінами у відповідних законах. Зокрема, планують впорядкувати призов студентів та надати певні повноваження військовим бригадам, які знають, хто саме їм потрібен.

Водночас працівники ДБР відвідали маєток ексголови Одеського ТЦК, розташований у Марбельї в Іспанії і придбаний протягом першого року вторгнення РФ. На світлинах — будинок у зеленій зоні з басейном і шезлонгами.