"Преследуют на улицах": обзор NYT о "жесткой тактике" мобилизации в Украине

Американские журналисты показали западным читателям проблемы с мобилизацией в Украине. Рассказали, как мужчин ловят на улицах и принудительно записывают на службу в армию.

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Работники военкоматов преследуют военнообязанных на улицах, отбирают паспорта, мобилизуют больных депрессией и осуществляют целый ряд других действий, чтобы пополнить ряды ВСУ. В то же время украинская власть объявила о реформировании системы мобилизации, но успехов пока не заметно. О проблемах с пополнением украинского войска рассказали журналисты издания The New York Times.

Важно

Мобилизация в Украине: кому из мужчин вручат повестку в 2024 году

Журналисты пообщались с украинскими юристами, активистами, рядовыми гражданами, которые рассказали о проблемах, с которыми встречаются украинские мужчины. С первых дней российского вторжения они не могут выехать за границу, при этом постоянно рискуют, что их на улице, или на работе, или в машине, или в любом другом месте остановит военком и отправит на фронт. В статье отмечают, что подобные действия "агрессивны".

"Вытаскивают мужчин с улиц и отправляют их в пункты вербовки, используя запугивание и даже физическую силу", — пишут авторы.

Граждане массово обращаются в суд, чтобы обжаловать мобилизацию, пишут авторы обзора. Утверждают, что только в ноябре 2023 года насчитали 226 судебных решений на эту тему. Юрист и глава неназванной общественной организации Татьяна Фефчак прокомментировали действия военкоматов, которые ищут мужчин для восстановления украинского войска.

"Военные чувствуют свою безнаказанность", — сказала она. По ее словам, в течение последних полгода количество насилия существенно возросло. Например, она лично получает по 30-40 обращений в день.

В NYT попытались объяснить, почему отмечается столько нарушений в системе мобилизации в Украине. Назвали следующие причины:

коррупция;

жесткие бои;

нечеткие законы.

Также рассказали о попытках правительства Украины решать эти проблемы. Например, вспомнили об увольнении областных глав Территориальных центров комплектования, сотни дел о подкупе для освобождения от мобилизации, реформировании системы призыва и введении рекрутинга. В то же время статья завершается описанием ситуации, которая должна иллюстрировать, что проблемы не преодолены.

Журналисты узнали, что военкоматов в некоторых районах Черновицкой области называют "похитителями людей". Причина такого названия — привычка останавливать мужчин на улицах, чтобы принудительно доставить в военкомат, отобрать паспорт и вернуть только тогда, когда человек пройдет медкомиссию и мобилизуется. Когда авторы NYT решили уточнить этот вопрос в военкомате, им ответили, что о таком не слышали.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, в ноябре 2023 года в Минобороны Украины заявили, что будут набирать людей в ряды ВСУ с помощью системы рекрутинга. Для этого начали сотрудничество с несколькими платформами для трудоустройства, которые будут помогать мобилизации.

Тем временем в Верховной Раде народные депутаты работают над изменениями в соответствующих законах. В частности, планируют упорядочить призыв студентов и предоставить определенные полномочия военным бригадам, которые знают, кто именно им нужен.

В то же время работники ГБР посетили имение экс-главы Одесского ТЦК, расположенное в Марбелье в Испании и приобретенное в течение первого года вторжения РФ. На фотографиях — дом в зеленой зоне с бассейном и шезлонгами.