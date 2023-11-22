Чи є випробувальний термін: в Міноборони розповіли про правила рекрутингу до ЗСУ (відео)

Під час рекрутингу громадяни будуть бачити військові вакансії, розміщені на спеціальних порталах, пояснила представниця Міноборони Калмикова. Рекрутери бачитимуть резюме і підбиратимуть тих, хто найкраще підходить для підрозділу ЗСУ.

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Процес рекрутингу, за допомогою якого відбуватиметься поповнення лав ЗСУ, матиме особливості, відмінні від звичного процесу наймання. Зокрема, громадяни, які потраплять до війська цим шляхом, не матимуть випробувального терміну. Про нові правила, за якими будуть набирати воїнів для підрозділів Сил оборони, розповіла заступниця міністра оборони Наталя Калмикова. Пояснення посадовиці щодо нових підходів до рекрутингу пролунали у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

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Калмикова зазначила, що процес відбувається так само як при взятті на роботу цивільних. Наприклад, керівник якоїсь компанії шукає працівника, який має певні уміння та навички. Людина, яка відповідає цим вимогам, відгукується. І якщо вона дійсно підходить, то отримує роботу. Аналогічну систему відтворять в українській армії. При цьому наголосила, що рекрутинг вже використовується для залучення людей в Сили оборони.

"Рекрутинг до лав Збройних сил та інших формувань сектору безпеки і оборони в Україні вже застосовувався. Наша задача як Міноборони — це розвинути, дати нову можливість людям, які готові іти служити і обрати собі фах".

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Калмикова вказала, що "в армії немає випробувального терміну". Тобто не можливо піти, наприклад, в штурмову групу, "спробувати", а потім передумати, пролунало в ефірі телемарафону.

Посадовиця описала, за якими правилами відбувається процес рекрутингу. Спершу на певну вакансію в ЗСУ приймаються резюме громадян. Після цього відбувається "конкурс" та співбесіда. Якщо співбесіда пройшла успішно, то громадянин відправляється у відповідний підрозділ, який потребував цього фахівця.

Рекрутингом займатимуть спеціальні компанії, в яких працівники — рекрутери — будуть контактувати з претендентами на військову вакансію. Рекрутери вивчають резюме, проводять співбесіду і приймають рішення "чи дійсно людина підходить". Наголосила, що компанія повинна буде виконати свою місію — надати в підрозділ саме ту людину, яка "дійсно буде на своєму місці".

Вакансії від Сил оборони будуть розташовані на порталах Work.ua та Lobi X, нагадала Калмикова. Таким чином людина зможе спершу ознайомитись з ними і тоді вже відгукнутись.

Зазначимо, 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров розповів про реформу у процесі мобілізації до лав ЗСУ. Вказав, що будуть впроваджувати нову систему рекрутингу. Згідно з новими ідеями, громадян набиратимуть та відбиратимуть як працівників під час працевлаштування. Крім того, планують ввести загальну військову підготовку, розширити цифровізацію та співпрацювати з країнами НАТО і ЄС для навчання військових.

Також в Міноборони повідомили, чи буде відрізнятись зарплата військовослужбовців, які потрапили до армії шляхом мобілізації через ТЦК або через рекрутинг. Вказали, що зарплата залежить від посади і лише від цього.

Нагадуємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має внести певні корективи у процес мобілізації. Одна з новацій — письмова згода на службу у війську та піврічна мобілізація для правоохоронців.