Призов за згодою та звільнення зі служби за тиждень: що хочуть змінити у мобілізації в Україні

Новий законопроєкт у ВР пропонує зміни, які стосуються мобілізації громадян, обмежень на переїзди військовозобов’язаних та призову правоохоронців. Автор проєкту Георгій Мазурашу пояснив, чому вважає потрібним таке оновлення.

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Мобілізація за згодою

Пропонується, щоб в Україні мобілізували громадян, враховуючи їхні морально-вольові якості. Окрім того, відповідно до запропонованих змін, військовозобов’язані підтверджуватимуть письмово свою готовність встати на захист країни.

Автор законопроєкту Георгій Мазурашу пояснив, що пропонує державі шукати та призивати готових "і фізично, і морально" до служби громадян.

"Бо як зазначають добровольці, через таких загнаних погрозами й примусом в армії суцільні проблеми. Вони відмовляються виконувати накази, залишають позиції, тікають, здаються в полон", — підкреслив нардеп.

Мобілізація правоохоронців

Також пропонується мобілізувати військовозобов’язаних, які мають відстрочку або були заброньовані.

Однак для їхнього призову окрім згоди потрібен був би відповідний досвід. Йдеться про роботу у державних структурах протягом щонайменше двох років на посадах, які передбачають використання вогнепальної зброї. Тобто зміна стосувалася б співробітників охоронних відомств, поліції, прокуратури та СБУ.

За задумом авторів проєкту, їх призивали б на пів року.

Як пояснив Мазурашу, пропозиція, зокрема, стосується молодих пенсіонерів правоохоронних органів. З його слів, такі люди не служать, хоча за віком та станом відповідають нормам мобілізації.

Законопроєктом передбачена можливість залучати до лав ЗСУ до 30% особового складу правоохоронних органів.

Звільнення зі служби за бажанням

У законопроєкті пропонується, щоб могли звільнитись з військової служби:

строковики, чия служба закінчилась або чиї права були порушені;

призовники з офіцерського складу, якщо їхні права були порушені;

контрактники, якщо їхні права були порушені або у разі службової невідповідності.

Передбачається, що звільнення відбуватиметься протягом тижня з дня подачі відповідного рапорту. Окрім того, військові, яких призвали на службу під час мобілізації, також змогли б звільнитися за власним бажанням. Однак йдеться лише про тих, хто насправді не підлягає мобілізації.

Мазурашу розповів, що бувають випадки, коли людей, що не підлягають мобілізації, все ж призивають. Також необхідно враховувати, що отримати статус особи з інвалідністю або стати студентом українець може вже після призову.

Залучення безробітних до відновлення країни

У законопроєкті йдеться, що безробітних українців можна залучати до робіт з відновлення постраждалої під час війни інфраструктури.

Йдеться про тих, хто:

не перебуває в запасі;

не був призваний;

не виконує обов’язки щодо мобілізації.

Від’їзди та переїзди військовозобов’язаних

Також пропонується, щоб військовозобов’язаним громадянам дозволили змінювати місце реєстрації. В такому разі сповістити про зміни ТЦК потрібно було б протягом трьох днів.

Окрім того, передбачається, що військовозобов’язані зможуть залишати місце проживання на менш як тиждень. При цьому сповіщати про це ТЦК не потрібно було б.

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