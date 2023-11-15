Відстрочка від призову під час мобілізації: що потрібно для її отримання

Відстрочку від призову можна отримати лише до набуття статуту військовослужбовця. Попри наявні підстави, не можна подати відповідну заяву після зарахування до особового складу військової частини, розповіли в тематичній групі.

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Під час дії загальної мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Натомість на фронт не можуть призвати тих військовозобов'язаних, які мають відстрочку. Про це повідомили в тематичному Telegram-каналі "Ти ж юрист".

У групі наголосили, що отримати відстрочку від призову можуть військовозобов'язані до набуття статуту військовослужбовця.

"Після зарахування до особового складу військової частини ви не зможете подати заяву про відстрочку, навіть якщо для цього є підстави", — йдеться у повідомленні.

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Як отримати відстрочку від призову

Для того, аби отримати відстрочку від мобілізації потрібно подати відповідну заяву разом із документами, які підтверджують підстави того, що ви не підлягаєте призову. Заяву потрібно подати до територіального центру комплектації та соціальної підтримки за місцем військового обліку або призову. Таку заяву можна подати при отриманні повістки або при необхідності отримати відмітку у військово-облікових документах для виїзду за кордон.

До заяви потрібно додати документи, що підтверджують факт наявності відстрочки. Мова йде про медичні довідки, висновок медико-соціальної експертизи, свідоцтво про народження дитини або документи, які підтверджують стан здоров’я родичів.

Після подачі заяви її зареєструють в журналі вхідної кореспонденції, а потім її розгляне комісія, що формується на базі ТЦК та СП. У результаті ви зможете з книги протоколів отримати виписку, в якій зазначають дані особи, яка подала заяву та претендує на відстрочку, дату народження, підстави відстрочки, номер і дату протоколу засідання комісії, підпис її членів.

Нагадаємо, адвокат Руслан Ткаченко розповів Фокусу, що представники ТЦК та СП можуть заходити на приватні території для того, аби вручити повістку. Проте вони не можуть проникати в будинок без згоди людей, що там проживають.

Раніше повідомлялося, що деяких військовослужбовців не будуть відправляти на фронт після мобілізації. Зокрема, мова йде про осіб, які мають відстрочку від призову за станом здоров'я чи сімейними обставинами, але були мобілізовані за власною згодою.