Мобілізація в Україні: кого не будуть відправляти на фронт після призову до армії

Під час дії мобілізації на військову службу не можуть призвати громадян, які мають підстави для відстрочки. Таких осіб можуть мобілізувати за їхньою згодою.

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В Україні на військову службу можуть мобілізувати військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, яких військово-лікарська комісія визнала придатними до служби. Існують декілька категорій громадян, яких не можуть відправити на фронт після призову. Фокус розбирався, кого це стосується.

Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", існують військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, якщо мають хоча б одну з підстав, зазначених у статті 23.

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Крім цього, під час мобілізації деяких військовозобов'язаних громадян можуть призвати на військову службу за їхньою згодою та лише за місцем проживання. Мова йде про осіб, що мають відстрочку від призову за станом здоров'я чи сімейними обставинами. А саме:

особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп;

особи, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

особи, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, що отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

особи, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають неповнолітні діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I-ІІ групи або за людиною, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін розповів про три випадки, коли можуть притягнути до кримінальної відповідальності за ігнорування трьох повісток.

Раніше повідомлялося, що деяким українцям можуть повторно вручити повістку під час загальної мобілізації. Зокрема, військовозобов'язаним можуть вручити три види повісток.