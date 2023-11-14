Мобілізація в Україні: чи можуть арештувати за ігнорування трьох повісток

Військовозобов'язаний порушить законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якщо його двічі притягнуть до адмінвідповідальності за ст. 210 — 1 КУпАП, розповів адвокат.

Related video

У разі ігнорування трьох повісток та неявки до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть притягнути до кримінальної відповідальності, проте лише у трьох випадках. Про це повідомив Роман Сімутін у своєму Telegram.

"Є тільки три можливих варіанти притягнення до кримінальної відповідальності", — сказав Роман Сімутін.

З його слів, у поліції проігнорують формальне звернення ТЦК та СП із заявою щодо того, що військовозобов'язаний тричі не з'явився по повістках. Кримінальне провадження можуть відкрити, якщо до заяви додадуть корінці повістки, рапорти, акти відмови. Проте слідчому потрібно ще довести, що конкретний чоловік отримав повістку та навмисно ухилився від призову. Ця процедура, зі слів адвоката, передбачає проведення почеркознавчої експертизи для ідентифікації підпису, інстальованого обладнання, за яким була отримана повістка, допит свідків, які є переважно працівниками ТЦК та поліцейськими.

Важливо

Мобілізація в Україні: за яких обставин можуть призвати чоловіків до 18 та після 60 років

"Перспективність подібного способу наближена до нуля", — заявив Сімутін.

Адвокат зазначив, що якщо начальник ТЦК двічі притягнув до адмінвідповідальності за ст. 210 — 1 КУпАП військовозобов'язаного, який не оскаржив та не скасував його постанови в суді, то це вважається порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зі слів Сімутіна, в цьому випадку встановлюється так званий судовий факт, тобто факт умисного ухилення від мобілізації. У результаті слідчому не потрібно буде доводити дані отримання повістки та проводити експертизи.

Роман Сімутін наголосив, що військовозобов'язаного майже гарантовано можуть визнати винним в ухиленні від мобілізації в разі проходження військово-лікарської комісії, отримання повістки та неявки без поважних причин до ТЦК та СП.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець заявив, що представники ТЦК і СП не можуть зупиняти автомобілі українців. Також вони не мають права вимагати від громадян надати документи для перевірки.

Раніше повідомлялося, що під час дії загальної мобілізації деякі громадяни можуть повторно отримати повістки. Зокрема, українці можуть отримати три види повісток.