Мобилизация в Украине: могут ли арестовать за игнорирование трех повесток

Военнообязанный нарушит законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, если его дважды привлекут к админответственности по ст. 210 — 1 КУоАП, рассказал адвокат.

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В случае игнорирования трех повесток и неявки в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут привлечь к уголовной ответственности, однако только в трех случаях. Об этом сообщил Роман Симутин в своем Telegram.

"Есть только три возможных варианта привлечения к уголовной ответственности", — сказал Роман Симутин.

По его словам, в полиции проигнорируют формальное обращение ТЦК и СП с заявлением о том, что военнообязанный трижды не явился по повесткам. Уголовное производство могут открыть, если к заявлению приложат корешки повестки, рапорты, акты отказа. Однако следователю нужно еще доказать, что конкретный человек получил повестку и намеренно уклонился от призыва. Эта процедура, по словам адвоката, предусматривает проведение почерковедческой экспертизы для идентификации подписи, установленного оборудования, по которому была получена повестка, допрос свидетелей, которые являются преимущественно работниками ТЦК и полицейскими.

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"Перспективность подобного способа приближена к нулю", — заявил Симутин.

Адвокат отметил, что если начальник ТЦК дважды привлек к админответственности по ст. 210 — 1 КУоАП военнообязанного, который не обжаловал и не отменил его постановления в суде, то это считается нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. По словам Симутина, в этом случае устанавливается так называемый судебный факт, то есть факт умышленного уклонения от мобилизации. В результате следователю не нужно будет доказывать данные получения повестки и проводить экспертизы.

Роман Симутин отметил, что военнообязанного почти гарантированно могут признать виновным в уклонении от мобилизации в случае прохождения военно-врачебной комиссии, получения повестки и неявки без уважительных причин в ТЦК и СП.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец заявил, что представители ТЦК и СП не могут останавливать автомобили украинцев. Также они не имеют права требовать от граждан предоставить документы для проверки.

Ранее сообщалось, что во время действия всеобщей мобилизации некоторые граждане могут повторно получить повестки. В частности, украинцы могут получить три вида повесток.