Мобилизация в Украине: могут ли ТЦК останавливать авто для вручения повестки

По словам юриста Ростислава Кравца, представители ТЦК и СП не обладают полномочиями для остановки частного транспорта и не могут требовать от граждан предоставить документы для проверки.

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В Украине принято решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. В связи с этим военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут получать повестки на призыв в течение указанного периода. Выдача указанных документов может осуществляться представителями ТЦК и СП в различных местах, включая улицы, блокпосты и даже в ТРЦ. Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.

Как подчеркнул юрист, полномочия на остановку автомобилей, проверку документов и осмотр вещей и транспортного средства предоставлены следующим лицам:

работники Нацполиции;

СБУ;

сотрудники Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

ГМС;

Гостаможслужбы;

ВСУ.

В связи с этим представители ТЦК и СП не обладают полномочиями по остановке автомобиля. Кроме того, у них отсутствует право требовать от граждан предоставление документов для проверки.

Что делать, если ваш автомобиль остановили и вручают повестку

Если автомобиль был остановлен или заблокирован, и вам предлагают взять повестку, рекомендуется следовать следующим инструкциям:

спросить удостоверение;

не выходить из машины;

не давать никаких документов;

снимать на видео все, что происходит на дороге;

вызвать Нацполицию.

В случае отказа лица от получения повестки, составляется акт об отказе с участием подписей уполномоченных лиц и свидетелей. Этот акт вручается военнообязанному для подписи.

Отказаться от повестки можно:

если документ выписали с нарушением закона — данные дописывались в частично заполненный бланк повестки;

если в повестке указаны неверные данные получателя;

если повестку вручает неуполномоченное лицо, у которого нет печати, или определенные данные вносили без присутствия получателя.

Напомним, некоторым военнообязанным гражданам нужно самостоятельно явиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки без полученной повестки. Это нужно сделать для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян сообщила, что некоторые граждане могут отказаться от получения повестки. По ее словам, нужно объяснить свой отказ конкретными и обоснованными причинами.