Мобилизация в Украине: кто должен явиться в ТЦК без повестки

Военнообязанные украинцы должны лично прийти в территориальные центры комплектации и социальной поддержки для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

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В Украине во время действия военного положения некоторым гражданам нужно явиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) без врученной повестки. О том, кого это касается, рассказало издание NV.

Мужчины и женщины, состоящие на воинском учете, должны лично являться в ТЦК и СП для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, в ТЦК нужно явиться в следующих случаях:

для подтверждения наличия отсрочки от призыва из-за образования;

из-за изменения каких-либо персональных данных, семейного положения, рождения детей и пр;

из-за смены места работы;

из-за окончания действия постановления ВВК о пригодности к военной службе или из-за серьезных изменений в состоянии здоровья (в случае действия постановления);

для получения разрешений на выезд за границу в случае снятия с учета.

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Кого из военнообязанных могут снять с воинского учета

В издании отметили, что временно с воинского учета могут снять военнообязанных, которые ранее были осуждены к лишению или ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления. Однако такой человек снова становится на учет после отбытия наказания.

Кроме этого, с воинского учета призывников могут снять тех:

кто переезжает в другую местность Украины к новому месту жительства;

кто выезжает на более чем три месяца из Украины;

кого взяли на воинский учет согласно решению комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии;

кто получил воинские звания офицерского состава после прохождения подготовки офицеров запаса;

кто прекратил альтернативную (невоенную) службу из-за окончания срока ее прохождения или досрочно;

кто выполнил обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.

С воинского учета военнообязанных могут снять тех:

кто переезжает в другую местность Украины к новому месту жительства;

кого приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГУИС;

кто выезжает более чем на три месяца из Украины;

по решению Минобороны, СБУ, СВР.

С военно учета резервистов могут снять тех:

кто переезжает в другую местность Украины к новому месту жительства;

кого приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГУИС;

кто выезжает более чем на три месяца из Украины;

кого уволили со службы в военно резерве и тех, кто не достиг предельного возраста пребывания в запасе;

по решению Минобороны, СБУ, СВР.

Напомним, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала, что существуют основания по которым некоторые граждане могут отказаться от получения повестки. По ее словам, гражданин должен объяснить свой отказ конкретными и обоснованными причинами.

Ранее юрист Ростислав Кравец сообщил, что лиц с инвалидностью, независимо от их группы, запрещено мобилизовать. Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко разработал законопроект, который может убрать понятие "инвалидность".