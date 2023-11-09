Мобілізація в Україні: хто повинен з'явитися в ТЦК без повістки

Військовозобов'язані українці повинні особисто прийти до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії.

Related video

В Україні під час дії воєнного стану деяким громадянам потрібно з'явитися до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) без врученої повістки. Про те, кого це стосується, розповіло видання NV.

Чоловіки та жінки, які перебувають на військовому обліку, повинні особисто з'являтися до ТЦК та СП для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, до ТЦК потрібно з'явитися у наступних випадках:

для підтвердження наявності відстрочки від призову через освіту;

через зміну будь-яких персональних даних, сімейного стану, народження дітей тощо;

через зміну місця роботи;

через закінчення дії постанови ВЛК про придатність до військової служби або через серйозні зміни у стані здоров'я (у разі дії постанови);

для отримання дозволів на виїзд за кордон у разі зняття з обліку.

Важливо

Мобілізація в Україні: ще одна категорія громадян отримала право на відстрочку

Кого з військовозобов'язаних можуть зняти з військового обліку

У виданні наголосили, що тимчасово з військового обліку можуть зняти військовозобов'язаних, які раніше були засуджені до позбавлення чи обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину. Проте така людина знову стає на облік після відбування покарання.

Крім цього, з військового обліку призовників можуть зняти тих:

хто переїжджає в іншу місцевість України до нового місця проживання;

хто виїжджає на понад три місяці з України;

кого взяли на військовий облік згідно з рішенням комісії з питань приписки або призовної комісії;

хто отримав військові звання офіцерського складу після проходження підготовки офіцерів запасу;

хто припинив альтернативну (невійськову) службу через закінчення строку її проходження або достроково;

хто виконав обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого і другого контрактів.

З військового обліку військовозобов'язаних можуть зняти тих:

хто переїжджає в іншу місцевість України до нового місця проживання;

кого прийняли на службу до Нацполіції, Служби судової охорони, ДБР, БЕБ, органів і підрозділів цивільного захисту, ДКВС;

хто виїжджає на понад три місяці з України;

за рішенням Міноборони, СБУ, СЗР.

З військово обліку резервістів можуть зняти тих:

хто переїжджає в іншу місцевість України до нового місця проживання;

кого прийняли на службу до Нацполіції, Служби судової охорони, ДБР, БЕБ, органів і підрозділів цивільного захисту, ДКВС;

хто виїжджає на понад три місяці з України;

кого звільнили зі служби у військово резерві та тих, хто не досяг граничного віку перебування в запасі;

за рішенням Міноборони, СБУ, СЗР.

Нагадаємо, юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла, що існують підстави за якими деякі громадяни можуть відмовитися від отримання повістки. З її слів, громадянин повинен пояснити свою відмову конкретними та обґрунтованими причинами.

Раніше юрист Ростислав Кравець повідомив, що осіб з інвалідністю, незалежно від їхньої групи, заборонено мобілізувати. Проте міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розробив законопроєкт, який може прибрати поняття "інвалідність".