Мобілізація в Україні: чи можуть призвати людину з інвалідністю

Згідно з чинним законодавством, осіб із інвалідністю заборонено мобілізувати. Але міністр охорони здоров'я розробив новий законопроєкт, який має прибрати поняття "інвалідність", через що можуть бути внесені зміни до законодавства.

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У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні діє загальна мобілізація. Однак є окремі категорії осіб, які не можуть бути відправлені на фронт навіть під час війни. Про це розповів юрист Ростислав Кравець у коментарі "24 каналу".

Згідно з його словами, відповідно до чинного законодавства, заборонено мобілізувати осіб із інвалідністю, незалежно від їхньої групи (I, II або III).

Але на думку юриста, новий законопроєкт від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка може вплинути на відповідну норму в законодавстві. У межах цього проєкту пропонується замінити термін "інвалідність" на "втрата функціональності".

За даними джерела, міністр охорони здоров'я розробив новий законопроєкт, який має прибрати поняття "інвалідність". Замість усталеного підходу, заснованого на цьому понятті, новий метод націлений на оцінку втрати функціональності. Згідно із заявою, Кабмін затвердив план реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), і з 2025 року планують упровадження нових методів проведення експертизи та визначення рівня інвалідності.

На думку юриста, нова норма може призвести до того, що інвалідності можуть бути скасовані повністю, а всіх змусять заново пройти відповідні медкомісії.

"Введуть якийсь відсоток втрати функціональності, згідно з яким осіб можна буде мобілізувати. Підозрюю, що саме це готується", — підсумував експерт.

Нагадаємо, на початку жовтня в ТЦК розповіли, для чого формують загальну базу військовозобов'язаних. Запровадження єдиної бази зробить доступним оформлення пільг для ветеранів, а також спростить проходження ВЛК.

Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних з держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке вдосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники, зі свого боку, будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних.