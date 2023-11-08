Мобілізація в Україні: що чекає на чоловіків у 2024 році

Серед найголовніших змін 2024 року — розширення переліку громадян, котрі придатні до проходження військової служби та повноцінна робота Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що має назву "Оберіг".

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Українська влада активно працює над удосконаленням законодавства з питань мобілізації, тому у наступному році громадянам слід очікувати серйозних змін і поліпшень у мобілізаційних процесах. До чого українцям варто готуватися у 2024 році повідомили в матеріалі "Новини.Live".

За інформацією видання, однією з найважливіших змін наступного року є усунення недоліків у законодавстві України, які дозволяють військовозобов'язаним чоловікам ухилятися від військової служби.

Серед цих пунктів важливо зауважити наступне:

розширення переліку громадян, котрі придатні до проходження військової служби;

максимальне залучення громадян до військового резерву.;

повноцінна робота Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що має назву "Оберіг";

робота автоматизованої системи контролю та обліку підготовки українців до проходження військової служби.

Щодо поліпшення мобілізаційних процесів, у наступному році буде впроваджена ініціатива, відома як "практика бойового стажування", де мобілізовані особи будуть направлені до досвідчених підрозділів для отримання підготовки.

Електронний реєстр "Оберіг": що відомо

Однією з ключових інновацій буде повноцінне впровадження електронного реєстру в 2024 році.

Нагадаємо, згідно із законопроєктом №10062, програма міститиме різну інформацію про військовозобов'язаних, включно з їхніми персональними даними та контактною інформацією. Доступ до всього цього отримають співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Він міститиме дані про всіх громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. До нього вноситимуться такі відомості:

ПІБ, дата і місце народження, стать, громадянство;

місце проживання та перебування;

сімейний стан, наявність дітей;

освіта, професія, місце роботи;

стан здоров'я;

службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень;

військово-облікова спеціальність;

інформація про батьків;

дані про освіту;

інформація про закордонний паспорт;

відомості про дату і мету виїзду за кордон та дату повернення;

дані про наявність або відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності;

відомості про відкриті виконавчі провадження.

Які переваги дасть реєстр:

дасть змогу уникнути бюрократичних і корупційних процесів;

дасть змогу швидше ідентифікувати осіб, які переховуються від військкоматів;

покращить взаємодію різних державних органів у процесі надання статусу учасника бойових дій;

спростить процедуру отримання статусу учасника бойових дій для осіб з інвалідністю, а також отримання пільг для тих, чиї рідні загинули в боя

Нагадаємо, на початку жовтня в ТЦК розповіли, для чого формують загальну базу військовозобов'язаних. Запровадження єдиної бази зробить доступним оформлення пільг для ветеранів, а також спростить проходження ВЛК.

Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних з держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке удосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники зі свого боку будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних.