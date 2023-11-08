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Военный Фокус Российско-украинская война

Мобилизация в Украине: что ждет мужчин в 2024 году

мобилизация, призыв, военные
Фото: Фото из открытых источников | Как изменится мобилизация в Украине в 2024 году — главные нововведения

Среди главных изменений 2024 года — расширение перечня граждан, которые пригодны к прохождению военной службы и полноценная работа Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, который называется "Оберег".

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Украинская власть активно работает над усовершенствованием законодательства по вопросам мобилизации, поэтому в следующем году гражданам следует ожидать серьезных изменений и улучшений в мобилизационных процессах. К чему украинцам стоит готовиться в 2024 году сообщили в материале "Новости.Live".

По информации издания, одним из важнейших изменений следующего года является устранение недостатков в законодательстве Украины, которые позволяют военнообязанным мужчинам уклоняться от военной службы.

Среди этих пунктов важно отметить следующее:

  • расширение перечня граждан, которые пригодны к прохождению военной службы;
  • максимальное привлечение граждан к военному резерву;
  • полноценная работа Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, который называется "Оберег";
  • работа автоматизированной системы контроля и учета подготовки украинцев к прохождению военной службы.

Что касается улучшения мобилизационных процессов, в следующем году будет внедрена инициатива, известная как "практика боевой стажировки", где мобилизованные лица будут направлены в опытные подразделения для получения подготовки.

Электронный реестр "Оберег": что известно

Одной из ключевых инноваций будет полноценное внедрение электронного реестра в 2024 году.

Напомним, согласно законопроекту №10062, программа будет содержать различную информацию о военнообязанных, включая их персональные данные и контактную информацию. Доступ ко всему этому получат сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Он будет содержать данные обо всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут вноситься следующие сведения:

  • ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;
  • место жительства и пребывания;
  • семейное положение, наличие детей;
  • образование, профессия, место работы;
  • состояние здоровья;
  • служебные данные, в частности о результатах прохождения ВВК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений;
  • военно-учетная специальность;
  • информация о родителях;
  • данные об образовании;
  • информация о загранпаспорте;
  • сведения о дате и цели выезда за границу и дату возвращения;
  • данные о наличии или отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности;
  • сведения об открытых исполнительных производствах.

Какие преимущества даст реестр:

  • позволит избежать бюрократических и коррупционных процессов;
  • позволит быстрее идентифицировать лиц, скрывающихся от военкоматов;
  • улучшит взаимодействие различных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий;
  • упростит процедуру получения статуса участника боевых действий для лиц с инвалидностью, а также получения льгот для тех, чьи родные погибли в бою

Напомним, в начале октября в ТЦК рассказали, для чего формируют общую базу военнообязанных. Введение единой базы сделает доступным оформление льгот для ветеранов, а также упростит прохождение ВВК.

Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных.