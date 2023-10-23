Реестр "Оберег" уже работает в Украине: какие данные собирают и как ТЦК проверяют мужчин

Система "Оберег" содержит информацию о военнообязанных, включая персональные данные, контактную информацию, данные о родителях, образовании, семейном положении и т. д.

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Появление системы "Оберег" позволит вести воинский учет в Украине в электронном режиме. А в перспективе украинцы смогут получать повестки онлайн. Фокус собрал актуальную информацию о том, как будет работать э-реестр.

Согласно законопроекту №10062, программа будет содержать различную информацию о военнообязанных, включая их персональные данные и контактную информацию. Доступ ко всем этому получат сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Как пишет "24 канал", по некоторой информации, электронный реестр военнообязанных уже работает в некоторых регионах Украины и на фронте.

Сами граждане Украины смогут получить доступ к системе через приложение "Дія": они смогут предоставить свои данные в электронном виде и проверить наличие информации о себе в реестре. Пока возможность получения повесток онлайн не реализована, поскольку для этого необходимо внести изменения в законодательство. Однако министр обороны Рустем Умеров планирует ввести подобную возможность в будущем.

Электронный реестр военнообязанных в Украине: какие данные в него войдут

В Украине с октября 2023 года заработал электронный реестр военнообязанных. Законопроект о его создании зарегистрировали в Верховной Раде Украины еще 18 сентября.

Он будет содержать данные о всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут включаться следующие сведения:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;

место жительства и пребывания;

семейное положение, наличие детей;

образование, профессия, место работы;

состояние здоровья;

служебные данные, в частности о результатах прохождения ВВК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений;

военно-учетная специальность;

информация о родителях;

данные об образовании;

информация о заграничном паспорте;

сведения о дате и цели выезда за границу и дату возвращения;

данные о наличии или отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности;

сведения об открытых исполнительных производствах.

Электронные карточки и информация в них о каждом человеке будет храниться в течение всей его жизни. Удаление данных о лице происходит тогда, когда проходит 105 лет с даты его рождения.

Важно

Уже работает и дополняется: в Минцифры отчитались о запуске э-реестра военнообязанных

Из каких источников будут брать информацию для реестра "Оберег"

Источниками информации о военнообязанных мужчинах и женщинах в Украине послужат:

РАГС;

Миграционная служба;

Налоговая инспекция;

Госпогранслужба;

Министерство образования и науки;

Министерство здравоохранения;

Пенсионный фонд Украины (данные по инвалидности);

Офис Генерального прокурора;

Государственная судебная администрация;

Национальная полиция;

Министерство внутренних дел;

Министерство юстиции;

Министерство социальной политики (данные о ветеранах);

Министерство водного транспорта и судоходства;

Министерство гражданской авиации;

другие государственных органов-держателей, информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных.

Какие преимущества даст реестр:

позволит избежать бюрократических и коррупционных процессов;

позволит быстрее идентифицировать лиц, которые скрываются от военкоматов;

улучшит взаимодействие различных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий;

упростит процедуру получения статуса участника боевых действий для лиц с инвалидностью, а также получение льгот для тех, чьи родные погибли в боях.

Напомним, в начале октября в ТЦК рассказали, для чего формируют общую базу военнообязанных. Введение единой базы сделает доступным оформление льгот для ветеранов, а также упростит прохождение ВВК.

Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных.