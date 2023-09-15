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Военный Фокус Российско-украинская война

Мобилизация в Украине: к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ

мобилизация, реестр призывников, базы данных, призыв, персональные данные, ТЦК, Минобороны
Фото: Генштаб ВСУ | Мобилизация в Украине

Единый государственный реестр призывников пополнится информацией из баз данных Минфина, МВД, Минобразования и реестра судебных решений

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В Украине продолжают совершенствовать работу Единого государственного реестра призывников и военнообязанных лиц. На сегодняшний день в реестр уже вносится информация из баз данных нескольких государственных министерств и ведомств. Это позволит ТЦК и СП (бывшим военкоматам) получить полную актуальную информацию о каждом призывнике, а обмен данными между реестрами будет происходить максимально быстро. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных. Об этом сообщили на официальном веб сайте Министерства обороны Украины.

Из каких реестров ТЦК получают данные о призывниках

В Минобороны уже наполняют Реестр призывников информацией из баз данных следующих ведомств:

  • Министерства внутренних дел;
  • Министерства финансов;
  • Министерства образования и науки;
  • реестра судебных решений.

Следующими к программе по обмену информацией должны подключиться:

  • Пенсионный фонд;
  • Министерство здравоохранения;
  • прокуратура;
  • Министерство социальной политики;
  • Министерство по делам ветеранов.

В планы Минобороны входит расширение информационного взаимодействия Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими структурами. Для улучшения качества и полноты информации в реестре к сотрудничеству хотят привлечь информационно-телекоммуникационные системы и банковские базы данных.

Напомним, что Верховная Рада может освободить от призыва категорию граждан, которой раньше не было в списке.

Ранее сообщалось, в каких случаях военнообязанных мужчин не будут брать на работу во время войны.

Также Фокус писал о том, что делать если студентам в ТЦК отказывают в отсрочке.