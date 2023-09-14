Мобилизация в Украине: Рада может освободить еще одну категорию граждан от призыва в ВСУ

Законопроект предлагает добавить в список лиц, освобожденных от мобилизации, адвокатов, которые продолжат свою деятельность во время военного положения.

Related video

Члены депутатской группы "Восстановление Украины" Александр Лукашев и Анатолий Бурмич предложили внести изменения в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Законопроект предусматривает включение в список категорий граждан, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, лиц, включенных в Единый реестр адвокатов Украины, говорится в тексте документа.

В законопроекте перечислены условия, при которых адвокаты могут получить отсрочку от мобилизации. А именно:

включение в Единый реестр адвокатов Украины до дня введения военного положения в Украине;

отсутствие сведений о приостановлении адвокатской деятельности.

Другие категории граждан, освобожденных от мобилизации

Согласно закону, мобилизации во время военного положения не подлежат некоторые категории граждан Украины. Отсрочку или бронь от мобилизации могут получить при определенных условиях:

студенты и преподаватели;

лица, воспитывающие детей;

сотрудники IT-сектора;

правоохранители и госслужащие.

Также Фокус писал, когда военнообязанных окончательно снимают с учета ТЦК и какие болезни являются основанием для признания непригодным к службе.

Напомним, что обновлен список болезней, с которыми теперь будут призывать на военную службу.