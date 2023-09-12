Мобилизация в Украине: в каких случаях мужчин снимают с воинского учета

По словам юриста Ростислава Кравеца, мужчины, которые достигли возраста в 60 лет, уже не подлежат мобилизации. По достижению этого возраста его исключают из воинского учета.

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Запас военнообязанных в Украине делится на первую и вторую категории в зависимости от наличия военной специальности. Категории делятся на разряды, которые связаны с возрастом. Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, военнослужащие, которые состоят в запасе и имеют воинские звания рядового, сержантского и старшинского складов, делятся на первый разряд (до 35 лет) и второй разряд (до 60 лет).

Адвокат отметил, что военнообязанные, которые находятся в запасе офицерского склада, также делятся на разряды по возрасту.

Первый:

Младший офицерский состав – до 45 лет.

Старший офицерский состав – майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет, полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;

Высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй разряд:

Младший и старший офицерский состав – до 60 лет.

Высший офицерский состав – до 65 лет.

Юрист сообщил, что предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является граничным возрастом пребывания в запасе. Таким образом, мужчины, которые достигли возраста в 60 лет, уже не подлежат мобилизации. По достижению этого возраста его исключают из воинского учета. Правда, они могут присоединиться к Вооруженным силам Украины по собственному желанию.

Напомним, что в ТЦК объяснили, почему патрули вручают повестки мужчинам на улицах. На улицах работают совместные группы Нацполиции и представителей ТЦК, которые имеют опыт боевых действий. Они общаются с мужчинами и объясняют, почему им нужно явиться в военкоматы.