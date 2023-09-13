Мобилизация в Украине: что нужно знать о призыве, брони и отсрочке IT-специалистов

Семь важных вопросов о процедуре получения брони на ключевых специалистов. С какими проблемами сталкиваются компании IT-сектора при бронировании сотрудников.

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Бронирование от мобилизации важных работников предприятий и организаций в Украине во время военного положения осуществляется согласно документу "Порядок бронирования военнообязанных", утвержденному Кабмином в январе 2023 года. Подробности процедуры сообщил в среду, 13 сентября сайт Dev.ua.

Как забронировать IT-специалиста?

В зависимости от статуса предприятия определяется процедура, по которой будет проходить бронирование сотрудников. На госпредприятиях список забронированных лиц сразу передается в Генштаб ВСУ.

Списки сотрудников предприятияй, работающих на обеспечение ВСУ, проверяются Министерством обороны, а предприятий критически важной инфраструктуры – Минцифрой или ОВА. Чтобы получить статус объекта критически важной инфраструктуры, предприятию нужно пройти отдельную процедуру и в дальнейшем ежегодно подтверждать его.

Далее список передается в Генштаб ВСУ, который согласовывает его с Министерством экономики. После утверждения информация о забронированных специалистах предоставляется в ТЦК.

Предприятия, имеющие забронированных работников, должны ежеквартально отчитываться о них Минцифре или ОВА/ОГА.

Сроки оформления брони на ключевых сотрудников

Временные рамки предоставления брони четко прописаны постановлением Кабинета Министров Украины. Вся процедура, от подачи списков предприятием до взятия забронированных сотрудников на спецучет в ТЦК, длится до 25 дней:

представление органами власти списков в Генштаб — не больше 5 рабочих дней с момента подачи их заявителем;

согласование списков и представление их в Минэкономики — до 10 рабочих дней;

принятие решения о брони в Минэкономики — не дольше 5 рабочих дней;

зачисление забронированного специалиста на специальный военный учет в ТКЦ — не более 5 рабочих дней.

Какие IT-компании могут получить статус критически важных?

В Минцифры утвердили критерии, по которым IT-компания может считаться критически важной.

Компания получит статус критически важной, если:

Обеспечивает работу инфраструктуры для электронных коммуникаций и доступа в интернет. К этой категории относятся поставщики и производители оборудования для электронных коммуникаций и провайдеры, работающие не меньше чем в двух областях.

Предоставляет электронные доверительные услуги (электронные подписи).

Осуществляет деятельность в сфере IT-индустрии, определенной частью четвертой статьи 5 Закона "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине".

Обеспечивает функционирование публичных электронных реестров и/или баз данных и национальных электронных информационных ресурсов;

Оказывает безвозвратную финансовую помощь частным компаниям в сфере инноваций, создания технологий и научной деятельности. Годовой размер предоставленной помощи должен быть не меньше 30 млн. гривен.

Обеспечивает информационное противодействие агрессору средствами информационных (автоматизированных), информационно-коммуникационных систем, а также в сети Интернет.

Для подтверждения соответствия критериям, предприятие должно предоставить заверенный руководителем документ, гарантирующий достоверность информации о деятельности компании.

Сколько сотрудников IT-сектора получили бронь от мобилизации?

По состоянию на сентябрь 2023 года бронь от мобилизации получили 3200 IT-специалистов или примерно 1% работающих в этом секторе сотрудников.

Как правило, компании бронируют минимальное количество штатных специалистов, которые нужны для обеспечения основной деятельности.

Что удерживает бизнес от массового бронирования сотрудников?

Компания может включить в список на предоставление брони от мобилизации штатных сотрудников, имеющих действительные документы, и только с их согласия. Поэтому очевидны несколько причин, по которым такие списки оказываются короткими или не подаются вообще:

Из поданного на утверждение списка ключевых штатных специалистов бронь получает только половина сотрудников. Остальные теоретически могут быть призваны на воинскую службу.

Компания не может забронировать специалиста, если он работает по контракту или как ФЛП. Такие сотрудники несут личную ответственность по военному учету.

Большинство мужчин в IT-секторе имеют дефицитные военно-учетные специальности и не имеют права на бронь.

Для постановки на спецучет необходимы действительные обновленные документы. На сегодняшний день есть много людей, которые утратили документы из-за военных действий.

Опасение получить повестку до того, как потенциально может быть получена бронь, удерживает людей от официального оформления на работу в IT-компанию и обновления документов.

Когда заработает еБронь?

Правительство уже анонсировало электронное бронирование ценных сотрудников от мобилизации. Ожидается, что сервис запустится уже в октябре 2023 года.

По предварительной информации о сервисе, предприятию нужно будет создать свой персональный кабинет, ввести военно-учетные данные сотрудников, к которым автоматически подтянется информация из Налоговой службы и Пенсионного фонда. После прохождения проверки и если нет ограничений, компания получит бронь на работника в электронном виде.

Специальные условия для оборонных проектов

Military tech-проекты, которые выполняют заказ Минобороны, могут бронировать всю команду разработчиков. Для таких компаний предусмотрена специальная процедура бронирования. Срок брони определяется длительностью контракта.

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