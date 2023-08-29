"Снимут брони с госслужащих": как в Украине мобилизовать 500 тысяч человек за полгода

Военные призывают власти усилить мобилизацию. Последняя озвученная цифра необходимая для фронта — 500 тысяч человек. Фокус узнал у экспертов, есть ли в Украине полмиллиона резервистов, которые ждут своей очереди, чтобы пополнить ряды ВСУ.

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Полмиллиона на войну

Бывший командир "Айдара" Евгений Дикий считает, что некоторых успехов на фронте можно добиться благодаря численности бойцов. А потому в ближайшие полгода Украине необходимо призвать дополнительно около 500 тысяч военнообязанных.

Об усилении мобилизации в последние время говорят разные представители власти, ссылаясь на запрос от военных. Это подтверждал президент Украины Владимир Зеленский, а также глава СНБО Алексей Данилов. В Минобороны отмечали, что план мобилизации пока не выполнен, а значит говорить об увеличении численности мобилизованных пока рано.

"У нас есть еще ресурсы с точки зрения правового плана", — говорил во время пресс-конференции 28 августа глава оборонного ведомства Алексей Резников.

В Верховной Раде считают, что мобилизационный ресурс в стране есть. Однако процесс идет по плану и не требует усиления.

"В Украине на данный момент каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны", – говорил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Федор Вениславский.

По словам народного депутата Романа Костенко, пополнить ряды ВСУ 500 тысячами военнообязанных возможно, вопрос в необходимости.

"Такое решение должен принимать Главком и президент. Для реализации есть ТЦК, они должны выполнять планы. Вопрос нужно ли нам 500 тысяч. Мобилизационный ресурс есть", — говорит Фокусу Костенко.

Ресурс есть, военкомы — не справятся

ВСУ могли бы усилить выпускниками военных кафедр высших учебных заведений, считает военный юрист Николай Максимов. По словам эксперта, за последние 10-15 лет около 2 млн украинцев получили профильное образование, и входят в мобилизационный резерв.

Пополнить армию при необходимости можно и госслужащими, у которых действуют брони во время мобилизации. Среди них помощники судей, секретари судебного аппарата, всевозможные помощники министров и депутатов.

"В законодательстве указано, что есть категории работников, которые могут быть забронированы во время военного положения, но по обращению руководителей. Они решают, какие стратегические кадры предприятия, министерства, организации должны быть забронированы. Если в законе обозначить, что забронировать можно только, допустим, министров и их заместителей, а помощников и административный персонал — нет, им будут отказывать в бронировании", — говорит Фокусу Максимов.

Эксперт отмечает, что в судах уже есть подобная практика: работников, у которых есть военный опыт или ценные для ВСУ специальности, не бронируют. При этом юрист добавляет, что военкоматы и без вмешательства законодателей запросто отказывают в бронировании, если речь идет о частных организациях, которые являются стратегически важными объектами, но, по мнению военкомов, не настолько важными как министерства.

"Недавно обсуждали проблему бронирования в больших холдингах, которые входят в стратегически важные объекты и имеют право на бронирование сотрудников. Работники обратились в военкомат, чтобы получить отсрочку, а им отказали, ссылаясь на то, что неправильно оформлен трудовой договор, указ о принятие на работу не подтвержден", — говорит Максимов.

Как известно, недавно в Верховной Раде предложили отменить отсрочки для народных депутатов во время мобилизации и военного положения. Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп Александр Дубинский, который не так давно получил подозрение от генерального прокурора из-за своего выезда за границу. Депутаты ВР тоже являются госслужащими, и как ранее говорил Фокусу нардеп Егор Чернев, если Украина будет стоять перед реальной угрозой потерять государственность, правильным решением каждого — будет встать на защиту страны. В том числе народных депутатов.

Поэтому мобилизационный ресурс найти не проблема. Другой вопрос, смогут ли ТЦК и СП, а вместе с ними военно-врачебные комиссии осилить подобную задачу.

"Если представить, что 500 тысяч по решению ВВК признают годными и отправят на войну, это значит что еще несколько тысяч в процессе будут подавать на отсрочки, оспаривать решение комиссий. Это серьезный вызов для ТЦК и ВВК даже на стадии мобилизации, не говоря о том, где после нужно разместить людей, подготовить, обеспечить всем необходимым для прохождения службы", — говорит Максимов.

Фокус ранее писал о том, кого первым призовут, если в Украине усилят мобилизацию. По мнению экспертов, пополнить ряды ВСУ можно полицейскими, работниками налоговой службы и территориальных центров комплектования.

Напомним, замглавы оборонного комитета ВР считает, что "депутатские брони" не должны распространяться на их детей и родственников, и призываться в армию должен каждый, кто попадает под критерии мобилизации.