"Затягивать не стоит": экс-командир "Айдара" рассказал, сколько еще людей мобилизуют в ВСУ (видео)

По словам Евгения Дикого, Украина совершила большую ошибку, когда не объявила масштабную мобилизацию вместе с Россией. В ближайшие полгода командование должно призвать около 500 тысяч граждан.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Президент Владимир Зеленский продлил эти мероприятия минимум до 15 ноября и в этот период военнообязанные граждане от 18 до 60 лет могут получить повестку. Экс-командир роты "Айдара" Евгений Дикий спрогнозировал, сколько людей еще нужно призвать, сообщает "24 канал".

Отмечается, что скорее всего в Украине собираются усилить мобилизацию, ведь того количества бойцов, которые есть сейчас, недостаточного. Военные уже обратились с такой просьбой к Владимиру Зеленскому.

Евгений Дикий отреагировал на новость о том, что ежемесячно около 10 тысяч украинцев получают повестку и отправляются на фронт.

"Если эта цифра соответствует действительности, то это совсем немного. Это фактически компенсация потерь, ротация и т.д. Отмотай на год назад. Если бы мы тогда начали мобилизацию одновременно с россиянами, возможно, сейчас ситуация у нас была бы лучше. А мы тогда подождали пока они мобилизовались и только с декабря – января развернули большую волну украинской мобилизации", — говорится в сообщении.

Экс-командир роты батальона "Айдар" отдельно добавил, что теперь Украине важно не повторить эту ошибку. Как только РФ действительно начнет новую волну массовой мобилизации, Украина должна синхронно сделать то же самое, ведь на фронте некоторых вещей можно добиться только численностью.

"Когда россияне мобилизуют большое количество людей, то при всем техническом преимуществе это можно компенсировать только таким же количеством людей. В ближайшие полгода нам нужно мобилизовать примерно полмиллиона украинцев. Ориентируемся на эту цифру, это неизбежно", – продолжил Евгений Дикий.

Бывший военнослужащий также считает, что нужно признать новую реальность, и что чем дольше будет идти война — тем больше людей затронет мобилизация, поэтому затягивать не стоит.

Напомним, 25 августа сообщалось, кого в сентябре могут исключить из воинского учета. Украинское законодательство определило 7 категорий украинцев, которых не заберут на службу после этого.