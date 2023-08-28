"Затягувати не варто": екскомандир "Айдара" розповів, скільки ще людей мобілізують у ЗСУ (відео)

За словами Євгена Дикого, Україна зробила велику помилку, коли не оголосила масштабну мобілізацію разом із Росією. У найближчі півроку командування має призвати близько 500 тисяч громадян.

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Президент Володимир Зеленський продовжив ці заходи щонайменше до 15 листопада і в цей період військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Екскомандир роти "Айдара" Євген Дикий спрогнозував, скільки людей ще потрібно призвати, повідомляє "24 канал".

Зазначається, що найімовірніше в Україні збираються посилити мобілізацію, адже тієї кількості бійців, які є зараз, недостатньо. Військові вже звернулися з таким проханням до Володимира Зеленського.

Євген Дикий відреагував на новину про те, що щомісяця близько 10 тисяч українців отримують повістку і вирушають на фронт.

"Якщо ця цифра відповідає дійсності, то це зовсім небагато. Це фактично компенсація втрат, ротація тощо. Відмотай на рік назад. Якби ми тоді почали мобілізацію одночасно з росіянами, можливо, зараз ситуація в нас була б кращою. А ми тоді почекали, поки вони мобілізувалися, і тільки з грудня — січня розгорнули велику хвилю української мобілізації", — ідеться в повідомленні.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" окремо додав, що тепер Україні важливо не повторити цю помилку. Щойно РФ справді почне нову хвилю масової мобілізації, Україна має синхронно зробити те саме, адже на фронті деяких речей можна домогтися тільки чисельністю.

"Коли росіяни мобілізують велику кількість людей, то за всієї технічної переваги це можна компенсувати тільки такою ж кількістю людей. У найближчі півроку нам потрібно мобілізувати приблизно півмільйона українців. Орієнтуємося на цю цифру, це неминуче", — продовжив Євген Дикий.

Колишній військовослужбовець також вважає, що потрібно визнати нову реальність, і що чим довше триватиме війна, то більше людей зачепить мобілізація, тому затягувати не варто.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, кого у вересні можуть виключити з військового обліку. Українське законодавство визначило 7 категорій українців, яких не заберуть на службу після цього.