Мобілізація в Україні: кого у вересні виключать із військового обліку

Українське законодавство визначило 7 категорій українців, яких не заберуть на службу після виключення з військового обліку.

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В Україні щонайменше до 15 листопада продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію, проте з 1 вересня деякі категорії громадян можуть зняти з військового обліку. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Під час дії воєнного стану будь-хто з військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років може отримати повістку. Але варто враховувати той факт, що за законодавством є сім категорій чоловіків, яких після виключення з військового обліку не заберуть в армію.

Насамперед варто відзначити той факт, що в Україні існує кілька видів такого обліку — починаючи від обліку призовників до обліку військовозобов'язаних у дипломатичних установах.

При цьому, навіть виключення не означає, що громадянин перестає бути військовозобов'язаним або резервістом і може зовсім бути тимчасовим явищем.

Це відбувається в тому разі, якщо чоловік змінює місце прописки, проживання, виїжджає за кордон, відбуває покарання за злочин легкої тяжкості. Якщо не повернутися назад на облік, тоді це буде порушенням правил.

Військовий облік в Україні: кого можуть виключити вже у вересні

Журналісти в матеріалі зазначають, що згідно з українським законодавством виключити з військового обліку можуть такі категорії громадян:

тих, хто був засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

тих, хто визнаний непридатним до військової служби під час воєнного стану;

тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі;

тих, хто призваний або прийнятий на військову службу;

ті, хто проходить зараз військову службу у вищих військових навчальних закладах;

ті, хто відмовився від українського громадянства і виїхав за межі України

загиблих.

23 серпня в ТЦК пояснили, яким категоріям чоловіків вручатимуть повістки. За словами воєнкома, ЗСУ потрібні будь-які спеціальності, зокрема цивільні. Тому мобілізувати можуть будь-якого придатного або обмежено придатного чоловіка, навіть якщо він не має досвіду служби.