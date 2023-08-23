Мобілізація в Україні: у ТЦК пояснили, яким категоріям чоловіків вручатимуть повістки

Зі слів військкомів, ЗСУ потрібні будь-які спеціальності, у тому числі цивільні. Тому мобілізувати можуть будь-якого придатного або обмежено придатного чоловіка, навіть якщо він не має досвіду служби.

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Працівники ТЦК та СП пояснили, навіщо вручаються повістки військовозобов'язаним чоловікам. Зокрема, уточнили, яких категорій громадян вони стосуються. У питанні розбирався Фокус.

Президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Це означає, що і далі чоловікам призовного віку — від 18 до 60 років — можуть влучити повістку у будь-якому громадському місці.

Мобілізація 2023: кого стосується

ТЦК та СП запрошує до себе дві основні категорії громадян:

якщо чоловік ще не став військовий облік;

якщо чоловік є внутрішньопереміщеною особою.

Отримавши повістку, громадянин з'являється до військкомату, де потрібно

по-перше, оновити дані про себе у базі ТЦК (адреса, сімейний стан тощо);

по-друге, пройти військово-лікарську комісію, щоб уточнити стан здоров'я і придатність до несення служби.

При цьому варто пам'ятати, що поява в військкоматі не означає однозначної мобілізації та "відправки" на фронт. Це потрібно для того, щоб "було більше порядку в особових справах", — пояснили військкоми.

Кого стосується мобілізація

Мобілізація залежить від того, чи проходив чоловік строкову військову службу:

від 18 до 27 років — мобілізують придатних та обмежено придатних, якщо вони проходили строкову службу, перебувають у запасі або резерві;

від 27 до 60 років — мобілізують придатних та обмежено придатних, якщо вони мають чи не мають досвіду служби;

від 18 до 27 років — якщо не проходив строкову службу, то не мобілізують, але можуть взяти до війська виключно добровільно на основі контракту;

можуть мобілізувати чоловіків, знятих з військового обліку, або чоловіків, виключеного з військового обліку через непридатність або обмежену придатність, — якщо ці категорії не вчинили тяжкий злочин.

Військкоми зазначили, що у війську потрібні усі спеціальності — тобто мобілізувати можуть не лише на лінію фронту, а й для виконання інших обов'язків. Один з можливих напрямів роботи у такому випадку буде виконання завдань у штабі.

Нагадуємо, працівники ТЦК розповіли, чи можна вручати повістки у транспорті. Зокрема, наголошують, що зупиняти транспорт вони права не мають — цим займається Національна поліція. У іншому коментарі ЗМУ пояснили, що мають право вручати виклики до військкомату навіть біля церкви — при цьому мають виконуватись певні умови.