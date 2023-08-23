Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, каким категориям мужчин будут вручать повестки

По словам военкома, ВСУ нужны любые специальности, в том числе гражданские. Поэтому мобилизовать могут любого годного или ограниченно годного мужчину, даже если он не имеет опыта службы.

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Работники ТЦК и СП объяснили, зачем вручаются повестки военнообязанным мужчинам. В частности, уточнили, каких категорий граждан они касаются. В вопросе разбирался Фокус.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Это означает, что и дальше мужчинам призывного возраста — от 18 до 60 лет — могут вручить повестку в любом общественном месте.

Мобилизация 2023 года: кого касается

ТЦК и СП приглашает к себе две основные категории граждан:

если мужчина еще не встал на воинский учет;

если мужчина является внутренне перемещенным лицом.

Получив повестку, гражданин появляется в военкомат, где нужно

во-первых, обновить данные о себе в базе ТЦК (адрес, семейное положение и т.д.);

во-вторых, пройти военно-врачебную комиссию, чтобы уточнить состояние здоровья и пригодность к несению службы.

При этом стоит помнить, что появление в военкомате не означает однозначной мобилизации и "отправки" на фронт. Это нужно для того, чтобы "было больше порядка в личных делах", — пояснили военкомы.

Кого касается мобилизация

Мобилизация зависит от того, проходил ли мужчина срочную военную службу:

от 18 до 27 лет — мобилизуют годных и ограниченно годных, если они проходили срочную службу, находятся в запасе или резерве;

от 27 до 60 лет — мобилизуют годных и ограниченно годных, если они имеют или не имеют опыта службы;

от 18 до 27 лет — если не проходили срочную службу, то не мобилизуют, но могут взять в армию исключительно добровольно на основе контракта;

могут мобилизовать мужчин, снятых с воинского учета, или мужчин, исключенного с воинского учета из-за непригодности или ограниченной годности, — если эти категории не совершили тяжкое преступление.

Военкомы отметили, что в армии нужны все специальности — то есть мобилизовать могут не только на линию фронта, но и для выполнения других обязанностей. Одно из возможных направлений работы в таком случае будет выполнение задач в штабе.

Напоминаем, работники ТЦК рассказали, можно ли вручать повестки в транспорте. В частности, отмечают, что останавливать транспорт они права не имеют — этим занимается Национальная полиция. В другом комментарии ЗМУ объяснили, что имеют право вручать вызовы в военкомат даже возле церкви — при этом должны выполняться определенные условия.