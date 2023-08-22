Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, могут ли останавливать транспорт для вручения повестки

По словам военкома, работники ТЦК и СП не имеют права останавливать общественный транспорт, чтобы вручать повестки пассажирам.

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В Украине происходит продолжение мобилизационных мер по увеличению численности резервов Вооруженных сил. Недавно многие граждане, подлежащие призыву, получили уведомления о необходимости явиться в армию, причем эти уведомления начали выдаваться даже в общественном транспорте. Однако столкновение с данной процедурой не может замедлить его нормальное функционирование. Об этом заявил начальник отдела военного учета Запорожского областного ТЦК Андрей Гуренко, передает "Суспільне".

Сотрудники ТЦК и СП не обладают полномочиями для остановки общественного транспорта с целью вручения повесток пассажирам. Только Национальная полиция имеет право остановить транспортное средство в подобных случаях.

"Таких случаев я, допустим, не знаю, что военнослужащие маршрутку останавливают… Если вы стали свидетелями таких случаев, сообщайте в соответствующие районные территориальные центры или обращайтесь к начальнику областного территориального центра, и мы будем принимать меры", — отметил Гуренко.

Вручение повесток разрешено только представителями центров комплектования документов в общественных местах.

"В связи с тем, что не все граждане выполняют правила военного учета, возникает необходимость уточнить их учетные данные. Только с этой целью. Потому что граждане, находящиеся на улицах или в общественных местах, они не все подлежат призыву. Там сотни причин разных: состояние здоровья, образование, бронирование, предоставление отсрочек, уход за близкими своими родственниками и др. Но вручать повестки им разрешено, чтобы уточнить их персональные данные. Действующим законодательством не запрещено вручать повестки в общественных местах", — резюмировал Андрей Гуренко.

Как должна быть оформлена законная повестка

Обратите внимание, что для призывника обязательно заполняются следующие поля в повестке:

название "Повестка";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

подпись человека, выдавшего повестку;

дата выдачи повестки;

мокрая печать.

Если обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вам следует информировать об этом уполномоченных лиц и у вас есть право отказаться от ее приема.

Также напомним, что в Одесском ТЦК рассказали, грозит ли мобилизация и куда могут направить ограничено пригодных к службе. После прохождения ВВК военнообязанный может получить статус ограниченно годного к службе, однако это не дает отсрочку. Человека могут призвать, но не во все военные структуры.

Кроме того, адвокат Мария Левченко назвала условия для потери студентами отсрочки от мобилизации. Студенты дневной или дуальной форм получения образования не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. Но подобная норма не распространяется на студентов-заочников.