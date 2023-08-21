Ограниченная годность к военной службе: грозит ли мобилизация и куда могут направить
После прохождения ВВК военнообязанный может получить статус ограниченно годного к службе, однако это не дает отсрочку. Человека могут призвать, но не во все военные структуры.
Ограниченная годность не дает отсрочку от мобилизации во время военного положения и не освобождает от военной службы. Однако об особенностях этого статуса рассказали в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Некоторые определенные законом болезни предусматривают установление статуса "ограниченной годности или годности, которая определяется индивидуально". В военкомате объяснили, что заключение военно-врачебной комиссии можно обжаловать в комиссии высшего уровня или суде. Для этого необходимо подать иск или жалобу, прикрепив справку ВВК и другие медицинские документы.
"Обжалование постановления военно-врачебной комиссии не останавливает его действие", — подчеркнули в ТЦК.
Куда могут направить ограниченно годного военнообязанного?
В военкомате рассказали, что украинцы с таким статусом не могут служить в:
- десантных войсках;
- плавсоставе флота;
- морской пехоте;
- спецсооружениях.
В то же время ограниченно годные могут нести службу в:
- частях или подразделениях обеспечения;
- военкоматах;
- учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Где можно узнать о степени пригодности?
В военкомате объяснили, что об этом говорится в приказе министерства обороны №402. Там в приложении №1 содержится перечень диагнозов, которые определяют степень пригодности. В приложении же №2 указаны объяснения относительно того, как применяется документ.
Напомним, Фокус писал о том, какие категории граждан Украины смогут избежать призыва в ВСУ в соответствии с новым законом. В частности, это касается тех, у кого есть близкие родственники с инвалидностью.
Начальник центра учета Запорожского ТЦК Андрей Гуров объяснил, что повестку могут вручить на пляже или на блок-посте. Документ должен выдавать сотрудник военкомата, а получать — призывник.