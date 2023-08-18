Вручение повесток и отсрочка при болезни: в военкомате объяснили процедуру мобилизации
Во время вручения повесток работники ТЦК и правоохранители должны придерживаться определенных правил. В частности, останавливать авто на блокпосту могут только полицейские и только тогда, когда есть на это основание.
Начальник центра учета Запорожского ТЦК и СП полковник Андрей Гуров рассказал некоторые детали о порядке мобилизации в Украине. В частности, остановился на том, в каких местах могут вручить повестку, и при каких условиях военнообязанные имеют право на отсрочку. Об этом говорится в заметке запорожского издания "5 редакция".
Представитель военкомата напомнил, что Верховная Рада и президент Украины Владимир Зеленский продлили срок военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — до 15 ноября 2023 года. В связи с этим решение напомнил мужчинам призывного возраста процедуру, которую проводят Теркомиссии комплектования.
Мобилизация в Украине 2023: детали
По словам военкома, представители ТЦК и СП имеют право вручить повестку в любом общественном месте: "Даже на пляже", — подчеркнул он. Также вручение может состояться на блок-посту.
Гуров перечислил некоторые правила действий служащих:
- транспортное средство имеют право останавливать только работники Национальной полиции;
- для остановки транспорта должно быть какое-то основание.
Отметим, ранее Фокус разобрался, какие два условия должны выполняться при вручении повесток:
- мужчина призывного возраста должен собственноручно получить документ;
- документ вручается исключительно представителем ТЦК и СП.
Повестки вручают мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны к службе или являются резервистами — указано в Законе Украины "О всеобщей мобилизации".
Отсрочка от мобилизации: какие условия для больных
Военнообязанные граждане могут входить в одну из трех категорий, указали в комиссии:
- пригодны;
- ограниченно пригодны;
- не пригодны.
Не берут в армию людей, которые имеют различные виды зависимостей: с зависимостью от алкоголя или наркотиков.
Представитель ТЦК и СП также объяснил, могут ли мобилизовать человека, который имеет острое заболевание. При наличии болезней — например, острых кишечных инфекций или вирусных заболеваний — временно освободят от службы. В таком случае "гражданин имеет право на отсрочку, сроком на 2 месяца". Когда отсрочка заканчивается, а состояние не облегчается, то предоставляется еще 2 месяца. Разрешено предоставить отсрочку три раза по 2 месяца, отметили в ТЦК.
Напоминаем, некоторые граждане имеют право не быть мобилизованными в ряды ВСУ: соответствующий перечень опубликован Фокусом.
Между тем накануне стало известно о еще одном законе, подписанном Зеленским — речь идет об увольнении всех руководителей областных Территориальных центров комплектования. Одна из причин увольнения — ряд задержаний и разоблачений военкома: например, военком из Одесской области задержан, потому что сумел "заработать" за 2 года войны почти 200 млн грн.