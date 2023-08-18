Вручення повісток та відстрочка при хворобі: у військкоматі пояснили процедуру мобілізації

Під час вручення повісток працівники ТЦК та правоохоронці повинні дотримуватись певних правил. Зокрема, зупиняти авто на блокпосту можуть лише поліцейські і лише тоді, коли мать на це підставу.

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Начальник центру обліку Запорізького ТЦК та СП полковник Андрій Гуров розповів деякі деталі про порядок мобілізації в Україні. Зокрема, зупинився на тому, в яких місцях можуть вручити повістку, та за яких умов військовозобов'язані мають право на відстрочку. Про це ідеться у дописі запорізького видання "5 редакція".

Представник військкомату нагадав, що Верховна Рада та президент України Володимир Зеленський продовжили термін воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 15 листопада 2023 року. У зв'язку з цим рішення нагадав чоловікам призовного віку процедуру, яку проводять Теркомісії комплектування.

Мобілізація в Україні 2023: деталі

Зі слів військкома, представники ТЦК та СП мають право вручити повістку у будь-якому громадському місці: "Навіть на пляжі", — наголосив він. Також вручення може відбутись на блок-посту.

Гуров перелічив деякі правила дій службовців:

транспортний засіб мають право зупиняти лише працівники Національної поліції;

для зупинки транспорту повинна бути якась підстава.

Зазначимо, раніше Фокус розібрався, які дві умови повинні виконуватись при врученні повісток:

чоловік призовного віку повинен власноручно отримати документ; документ вручається виключно представником ТЦК та СП.

Повістки вручають чоловікам віком від 18 до 60 років, які придатні до служби або є резервістами — вказано у Законі України "Про загальну мобілізацію".

Відстрочка від мобілізації: які умови для хворих

Військовозобов'язані громадяни можуть входити до однієї з трьох категорій, вказали в комісії:

придатні;

обмежено придатні;

не придатні.

Не беруть до армії людей, які мають різні види залежностей: з залежністю від алкоголю чи наркотиків.

Представник ТЦК та СП також пояснив, чи можуть мобілізувати людину, яка має гостре захворювання. При наявності хвороб — наприклад, гострих кишкових інфекцій або вірусних захворювань — тимчасово звільнять від служби. У такому випадку "громадянин має право на відстрочку, терміном на 2 місяці". Коли відстрочка закінчується, а стан не полегшується, то надається ще 2 місяці. Дозволено надати відстрочку три рази по 2 місяці, наголосили в ТЦК.

Нагадуємо, деякі громадяни мають право не бути мобілізованими до лав ЗСУ: відповідний перелік опублікований Фокусом.

Між тим напередодні стало відомо про ще один закон, підписаний Зеленським — ідеться про звільнення усіх керівників обласних Територіальних центрів комплектування. Одна з причин звільнення — низка затримань та викриттів військкомів: наприклад, військком з Одещини затриманий, бо зумів "заробити" за 2 роки війни майже 200 млн грн.