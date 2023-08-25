Мобилизация в Украине: кого в сентябре исключат из воинского учета

Украинское законодательство определило 7 категорий украинцев, которых не заберут на службу после исключения из воинского учета.

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В Украине минимум до 15 ноября продлили военное положение и всеобщую мобилизацию, однако с 1 сентября некоторые категории граждан могут снять с воинского учета. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Во время действия военного положения любой из военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет может получить повестку. Но стоит учитывать тот факт, что по законодательству есть семь категорий мужчин, которых после исключения из воинского учета не заберут в армию.

В первую очередь стоит отметить тот факт, что в Украине существует несколько видов такого учета — начиная от учета призывников до учета военнообязанных в дипломатических учреждениях.

При этом, даже исключение не означает, что гражданин перестает быть военнобязанным или резервистом и может вовсе являться временным явлением.

Это происходит в том случае, если мужчина меняет место прописки, проживания, выезжает за границу, отбывает наказание за преступление легкой тяжести. Если не вернуться обратно на учет, тогда это будет нарушением правил.

Воинский учет в Украине: кого могут исключить уже в сентябре

Журналисты в материале отмечают, что согласно украинскому законодательству исключить из воинского учета могут следующие категории граждан:

тех, кто был приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

тех, кто признан непригодным к военной службе во время военного положения;

тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;

тех, кто призван или принят на военную службу;

те, кто проходит сейчас военную службу в высших военных учебных заведениях;

те, кто отказался от украинского гражданства и выехал за пределы Украины

погибших.

23 августа в ТЦК объяснили, каким категориям мужчин будут вручать повестки. По словам военкома, ВСУ нужны любые специальности, в том числе гражданские. Поэтому мобилизовать могут любого годного или ограниченно годного мужчину, даже если он не имеет опыта службы.