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В Украине могут усилить мобилизацию: юрист рассказал, кто попадет под удар

мобилизация, призыв, военные, военнослужащие
Фото иллюстративное. Эксперт отмечает, что юридических оснований для усиления мобилизации нет

Президент Украины заговорил об усилении мобилизации, но подчеркнул, перед этим придется навести порядок в ТЦК и работе ВВК. Юрист объясняет, что усиление призыва противоречит действующему закону. Но пополнить ряды ВСУ все же можно — полицейскими, работниками налоговой службы и территориальных центров комплектования.

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Во время пресс-конференции 23 августа президент Украины Владимир Зеленский признался, что к нему обратились военные с просьбой "дать возможность мобилизовать больше". Зеленский добавил, что прежде чем педалировать этот процесс, необходимо навести порядок в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.

Фокус выяснил, усилят ли мобилизацию и кто первым попадает под призыв.

Закон не разрешает

"В юридическом смысле, заявления об "усилении мобилизации" ничего не значит", — объясняет Фокусу адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев. Мобилизацию проводят согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Чтобы усилить процесс, необходимо внести изменения в действующее нормы.

"Законы должны выполняться эффективно и без всяких исключений. Кто делает исключения, тот, вероятно, берет за это взятки. Поэтому заявления об усилении мобилизации — это открытые ворота для произвола. Военкомы и сейчас берут всех подряд, кто не попадает под мобилизацию, а сотрудники полиции им в этом помогают. И я уже видел решения суда, когда полицейского наказали за то, что он помогал работникам ТЦК и СП задержать человека, отвезти его в военкомат, где ВВК в экспресс-режиме приняла решение о том, что он годен, и его отправили в часть", — говорит Леонтьев.

По словам эксперта, большинство военнообязанных призывают с нарушениями законов: военно-врачебные комиссии выносят решения без учета реального состояния здоровья призывников, сотрудники ТЦК игнорируют документы о бронировании, которые дают право на отсрочку.

"Был случай, когда военкомы говорили: "мы отменяем ваше бронирование" и отправляют служить. Или допустим случай, связанный с работой ВВК. У человека на правой руке был только один большой палец. Врач-ортопед, полковник медицинской службы в военном госпитале в западном регионе дал заключение, что рука с одним пальцем функционирует, потерь работоспособности нет, и человек полностью годен к военной службе", — продолжает Леонтьев.

Почему самих военкомов не призывают

Эксперт отмечает, что мобилизация должна продолжаться, так как военные, которые служат на "нуле", нуждаются в ротации. Но если власти хотят пополнения в рядах ВСУ, им нужно наладить систему и внести изменения в законодательство, руководствуясь здравым смыслом. Например, пересмотреть указ 402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. По словам юриста, в связи с этим положением, военнослужащих, которые получают серьезные увечья в ходе боевых действий, например, теряют ногу, ВВК признает ограниченно годными, и они продолжают выполнять задачи в части. При этом в тылу есть категории служащих, которые по закону имеют право на отсрочку, но по факту могут выполнять боевые задания, заменив тех, кто получил увечья на фронте.

"К сожалению в военкоматах сидят сотни здоровых бугаев в бронежилетах, которые могут обеспечить батальоны. Все они служат в военной части, и вместо обороны страны, ловят по городам и селам призывников. Кроме того, целые бригады и корпуса сидят в тылу: Нацполиция, сотрудники Бюро экономической безопасности, Государственная исполнительная служба Украины — от них вообще нет никакого толку, работники органов военного управления, куда входят, в том числе, государственные предприятия Минобороны, такие как лесокомбинаты, комбинаты железобетонных изделий. У них у всех есть отсрочки по закону", — отмечает Леонтьев.

Кроме того, есть забронированные категории военнообязанных, которые злоупотребляют своим правом на отсрочку.

"Адвокатское сообщество возмущено тем, что у прокуроров есть отсрочки, хотя по закону они не входят в категорию тех, кто имеет на это право, но им сделали брони. И никакой военком не скажет, что снимет эту бронь. И часто происходит следующее: идет судебный процесс, прокурору не нравится позиция адвоката, он подмигивает военкому, и тот прямо на пороге суда вручает адвокату повестку и все — отправляют в окоп. Такие случаев много", — резюмирует эксперт.

Подробнее о том, зачем власти заговорили о тотальной мобилизации читайте в материале Фокуса. Напомним, закон не предусматривает, что каждый украинец обязан защищать свою страну, но страна обязана обеспечить каждого своего воина.

Ранее Фокус писал, когда мужчины могут отказаться от повестки в ТЦК.