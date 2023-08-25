Мобилизация в Украине: когда мужчины могут отказаться от повестки в ТЦК

По словам юриста Сергея Савинского, повестка может быть только в письменном виде и выдают ее только конкретному военнообязанному. Если данные указаны неправильно — украинцы могут отказаться от получения документа.

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Есть четыре вида повесток, которые вручают военнообязанным в ходе мобилизации в Украине: повестка для уточнения учетных данных, повестка для прохождения военно-врачебной комиссии, повестка-призыв на службу и мобилизационное распоряжение. Какую информацию нужно проверить в повестке при вручении и можно ли ее не брать — об этом рассказал юрист компании Gracers Сергей Савинский в интервью "РБК-Украина".

Когда повестку можно не брать

Повестка должна соответствовать четким требованиям в том, что касается оформления, отметил юрист. В декабре 2022 Кабмин Украины утвердил новые правила ведения воинского учета, среди прочего, обновилась и форма повестки.

Повестка может быть только в письменном виде, и выдают ее только конкретному военнообязанному. В ней должна быть прописана обязанность получателя явиться в ТЦК и СП (до ребрендинга называвшиеся военкоматами).

"В повестке должны быть указана фамилия, имя и отчество лица, на которое выписывается этот документ, — отметил Сергей Савинский. — Должно быть указано, где проживает данное лицо".

Но паспортные данные в повестке не нужны.

Можно ли отказаться от повестки, если в ней ошибки?

Если те или иные данные указаны с явными ошибками, от повестки можно отказаться. По словам юриста, такой документ не повлечет за собой последствий в виде штрафа и пр.

"Да, такой документ можно не брать, но здесь есть важный момент. Если повестка составлена не согласно типичной форме — это значит, что там действительно многое существенно отличается", — отметил он, добавив, что такие орфографические ошибки, как союз "і", замененный на "та", предлог "в" — вместо "у", еще не делают повестку не соответствующей форме. На действительность документа это не повлияет.

Важны более существенные недочеты формулировок. В частности, если есть требование взять с собой вещи, которое не предусмотрено типом повестки, такой документ можно проигнорировать.

Даже если повестку вручат, получатель может ее проигнорировать, так как это не повлечет для него каких бы то ни было нежелательных последствий. Важно наличие существенных отличий от основной утвержденной формы повестки, подчеркнул юрист.

Другие причины, чтобы отказаться от повестки:

заполненный бланк повестки частично дополнялся;

указаны неверные личные данные получателя;

повестку вручает лицо, у которого нет на это полномочий;

нет печати;

определенную информацию вписывали при Вас, а заполняли до этого.

Напомним, что в ТЦК разъяснили, каким категориям мужчин будут вручаться повестки. ВСУ требуются любые специальности, в т.ч. гражданские. Мобилизовать могут любого годного или ограниченно годного мужчину, даже без опыта военной службы.

Также сообщалось о том, как будет проходить мобилизация в сентябре: кто получит повестки и кого могут призвать только добровольно.