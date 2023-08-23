Мобилизация в сентябре: кто получит повестки и кого могут призвать только добровольно

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, но принудительный призыв в армию грозит не всем. Несколько категорий мужчин могут пойти служить только по собственному желанию.

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В Украине продлили действие всеобщей мобилизации, поэтому определенные категории граждан будут получать повестки от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). О том, кому грозит призыв в сентябре 2023 года, говорится в материале "Телеграф".

Мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты в возрасте 18-60 лет. Однако, по закону, украинцы в возрасте до 27 лет не могут быть призваны на военную службу принудительно, если не проходили ранее срочную.

В СМИ подчеркнули, что в мае этого года Верховная Рада снизила предельный призывной возраст до 25 лет. Однако президент Владимир Зеленский еще не подписал соответствующий закон, поэтому он не вступил в силу.

Граждане в возрасте 18-27 лет могут подписать контракт с Силами обороны добровольно.

Однако повестки будут получать:

лица, признанные годными к службе и имеющие военный опыт;

украинцы в возрасте от 28 до 60 лет, пригодные к службе;

мужчины, которых признали ограниченно годными к службе во время военного положения и непригодными в мирное время;

граждане в возрасте 18-60 лет, которые были сняты или исключены с воинского учета;

украинцы, которых признали годными или ограниченно годными во время военного положения.

Лиц с инвалидностью и мужчин, имеющих отсрочку по семейному положению, могут призвать в армию только добровольно и по месту жительства.

Напомним, адвокат Роман Симутин разобрал 7 самых распространенных мифов о мобилизации в Украине. В частности, он рассказал, как студенты с отсрочкой должны реагировать на вручение повестки и спасает ли сотрудников фирм бронь от призыва.

Руководитель отдела воинского учета Запорожского областного ТЦК Андрей Гуренко объяснил, могут ли украинцам вручать повестки в общественном транспорте. Он отметил, что повестки могут вручать и людям, которые имеют отсрочку от службы. Это делают с целью уточнения информации и обновления учета.