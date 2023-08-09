Выехал за границу "сопровождать отца на лечение": Дубинскому сообщили о подозрении

По данным СМИ, за время поездки нардеп успел посетить Италию, Испанию и Хорватию. Сам Александр Дубинский убежден, что дело против него "заказало" руководство страны.

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Народный депутат Александр Дубинский получил подозрение от генерального прокурора из-за своего выезда за границу. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили 9 августа в издании "Украинская правда".

По данным СМИ, Дубинского подозревают во внесении должностным лицом ложных данных в официальные документы для дальнейшего выезда за границу якобы для сопровождения больного отца. Следователи выяснили, что нардеп выехал из Украины 27 июня.

"В свою очередь отец нардепа самостоятельно выехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года", — отметили журналисты.

Собеседник медиа рассказал, что во время пребывания за границей депутат дважды посетил Италию, а также Хорватию и Испанию.

"В частности, с 20 по 27 июля нардеп находился в Испании и останавливался в отеле Mediterraneo в Кастельдефельсе и в отеле Vincci Bit в Барселоне", — говорится в материале.

Подозрение из-за поездки за границу: реакция Дубинского

Сам нардеп подтвердил то, что получил подозрение в служебном подлоге, в своих соцсетях. Он убежден, что заведенное дело — часть "заказа" против него президента Владимира Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака.

"Это вот слепленное на коленке заказное дело Офиса президента уже разваливается", — заявил Дубинский.

Также он рассказал, что снова был приглашен на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Депутат пожаловался на действия правоохранителей, которые якобы призваны его раздражать.

Дубинский выехал из Украины: что уже известно

Напомним, 26 июля в соцсетях сообщали, что Александр Дубинский, который выехал из Украины сопровождать больного отца, оказался в объятиях девушки в Барселоне.

3 августа в Службе безопасности информировали, что совместно с Генеральным бюро расследований проводят обыски у одного из народных депутатов. В СМИ писали, что речь идет о Дубинском.

Позже, 4 августа, в медиа со ссылкой на источники сообщали, что нардепа допрашивают в ГБР.