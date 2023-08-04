Нардепа Дубинского после скандала с поездкой за границу допрашивают в ГБР, — СМИ

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований провели обыски в доме у политика. Дубинский назвал все подозрения в его адрес "надуманными".

Related video

Народного депутата Александра Дубинского допрашивают сотрудники Государственного бюро расследования после скандала с поездкой за границу. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как известно, накануне в доме у народного депутата сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований провели обыски. По версии следствия, нардеп представил поездку за рубеж как сопровождение своего отца на лечение, а сам предположительно отправился на отдых. В отношении депутата начато уголовное производство по двум статьям.

Напомним, 26 июля украинский блогер Антон Швец обратил внимание на фотографии, опубликованные в соцсетях предположительно возлюбленной Александра Дубинского. На снимках, сделанных в постели, видно татуировку на ноге, похожую на ту, что есть у нардепа. Фото предположительно сделаны в Барселоне.

Татуировка на ноге предположительно Александра Дубинского Фото: Антон Швец

Фото: Антон Швец

За день до этого Швец написал, что, по его информации, Министерство здравоохранения якобы помогает депутату Александру Дубинскому выехать за границу. Блогер сообщил, что нардеп вывез отца из временно оккупированного Донецка в Украину, несмотря на опасность из-за обстрелов ВС РФ, чтобы позже получить разрешение на выезд в Европу.

Позже Дубинский подтвердил, что действительно получил разрешение на выезд из Украины для сопровождения больного отца. Обыски у себя дома политик назвал незаконными, а озвученные в его адрес обвинения "надуманными". По мнению Дубинского, происходящее является "политическим преследованием" и давлением на его "оппозиционную деятельность".

Фокус писал в конце июля, что бывший народный депутат Юрий Аристов полетел на Мальдивы под видом служебной командировки в Литву. Аристов занимал должность заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Летом его заметили в 5-ти звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове на Мальдивах. После скандала Аристов сложил депутатские полномочия.

Также Фокус рассказывал про бывшего нардепа Андрея Холодова, который последние полгода не появлялся в Украине и не посещал заседания Верховной Рады. Политик сообщил, что вынужден сложить полномочия из-за болезни жены и ребенка.