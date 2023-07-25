После скандала с отдыхом на Мальдивах: нардеп Аристов решил сложить мандат (фото)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление "Слуги народа" будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

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Народный депутат Украины Юрий Аристов подал в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом написал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook 15 июля.

"В Верховную Раду поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины", — говорится в публикации.

Руслан Стефанчук также добавил, что заявление Аристова рассмотрят в рамках ближайшего пленарного заседания, а также опубликовал соответсвующее фото.

Юрий Аристов решил сложить мандат

Нардеп Аристов сложил мандат: что этому предшествовало

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 25 июля написал в своем Telegram-канале о намерении приостановить членство во фракции нардепа Юрия Аристова. Он также сообщил, что будет требовать немедленного исключения Аристова из комитета и сложения им депутатского мандата.

По данным журналистов, это решение было связано с тем, что Юрий Аристов посетил Мальдивы в июле 2023 года. Журналисты утверждают, что нардепа заметили в отеле Waldorf Astoria Maldives.

Напомним, 25 июля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему нардепу, руководителю запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгению Мураеву. В ведомстве отметили, что Мураев распространял кремлевские нарративы и манипулировал общественным мнением украинцев в интересах РФ.

Ранее, 24 июля, мы также писали о том, что СБУ и ГБР разоблачили на сотрудничестве с врагом действующего народного депутата Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ". По данным СМИ, речь идет об Александре Пономареве.