"Перешел на сторону врага": нардеп от ОПЗЖ получил подозрение в государственной измене, — СБУ (фото)

По данным следствия, политик в оккупированном Бердянске наладил поставки горюче-смазочных материалов для военной техники ВС РФ.

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Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачили на сотрудничестве с врагом действующего народного депутата Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ", сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, народный избранник перешел на сторону врага в начале войны. В первый же день полномасштабного вторжения РФ он поехал из Киева в оккупированный Бердянск.

"Нардеп перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам", — говорится в сообщении СБУ.

По информации правоохранителей, заводы фигуранта поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники армии РФ, а также предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

За время работы с оккупантами народный депутат посещал временно оккупированный Крым и Россию. Затем он выехал в Киев, где продолжил координировать предприятия, которые помогают врагу в войне против Украины.

Народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание нардепа от ОПЗЖ Фото: СБУ

Задержание нардепа от ОПЗЖ Фото: СБУ

Сейчас продолжаются одновременные обыски у народного избранника, в его офисах и лиц, через которых осуществлялась деятельность на оккупированной территории. Правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с доказательствами деятельности нардепа в пользу РФ.

СБУ не уточняет имя подозреваемого парламентария, однако, судя по обнародованным фотографиям, речь идет об Александре Пономареве.

Ранее, 21 июля сообщалось, что на Николаевщине СБУ задержала коллаборанта. По информации спецслужбы, во время оккупации мужчина предложил россиянам свою помощь. Коллаборационисту грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, в Одессе СБУ задержала пророссийского блогера с Николаевщины, который фактически был "правой рукой" коллаборанта Кирилла Стремоусова. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.