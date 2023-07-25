Распространял пропаганду через "Наш": экс-нардеп Мураев получил подозрение в госизмене

Подконтрольный политику телеканал, по мнению СБУ, подавал искаженную информацию о внутренней ситуации в Украине. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала "Наш" ввели санкции СНБО.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в государственной измене бывшему нардепу, руководителю запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгению Мураеву. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности против Украины", — говорилось в сообщении СБУ.

Таким образом о подозрении ему сообщили по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса.

В СБУ отметили, что Мураев распространял кремлевские нарративы и манипулировал общественным мнением украинцев в интересах РФ, используя собственный телеканал "Наш". В частности, его медиаресурс подавал искаженную информацию о внутренней ситуации в Украине и ее восприятии на международной арене.

В результате против его телеканала ввели санкции СНБО в начале февраля 2022 года. Сейчас же, по информации СБУ, окончательно подтвердили факты преступной деятельности Мураева против государственной безопасности Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2022 года сотрудники СБУ провели обыски у Евгения Мураева. Тогда у него изъяли наличные, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны, книги по истории России и другие материалы.

В феврале СНБО ввел санкции против телеканала "Наш", вещание которого начали отключать в кабельных сетях.