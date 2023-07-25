Поширював пропаганду через "Наш": екснардеп Мураєв отримав підозру у держзраді

Підконтрольний політику телеканал, на думку СБУ, подавав викривлену інформацію про внутрішню ситуацію в Україні. У зв'язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу "Наш" запровадили санкції РНБО.

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в державній зраді колишньому нардепу, керівнику забороненої проросійської партії "Наші" Євгену Мураєву. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України", — йшлося в повідомленні СБУ.

Таким чином про підозру йому повідомили за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.

У СБУ зазначили, що Мураєв поширював кремлівські наративи та маніпулював суспільною думкою українців в інтересах РФ, використовуючи власний телеканал "Наш". Зокрема, його медіаресурс подавав викривлену інформацію про внутрішню ситуацію в Україні та її сприйняття на міжнародній арені.

У результаті проти його телеканалу запровадили санкції РНБО на початку лютого 2022 року. Нині ж, за інформацією СБУ, остаточно підтвердили факти злочинної діяльності Мураєва проти державної безпеки України. Продовжуються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину. Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року співробітники СБУ провели обшуки в Євгена Мураєва. Тоді в нього вилучили готівку, зокрема в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, книги з історії Росії та інші матеріали.

У лютому РНБО ввела санкції проти телеканалу "Наш", мовлення якого почали відключати в кабельних мережах.