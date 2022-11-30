СБУ провела обшук у екснардепа Євгена Мураєва: він зберігав рублі, зброю та книги з історії РФ (фото)

За даними журналістів, обшуки провели за 18 адресами у Харкові та Києві, пов'язаними з колишнім політиком його медіаменеджером. Його підозрюють у заподіянні шкоди інформбезпеці України.

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Співробітники Служби безпеки України (СБУ) провели обшуки у колишнього нардепа, керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва. Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

Слідчі дії проходили по місцях проживання та в офісах Мураєва, а також його рідних та найближчих соратників у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Оперативники вилучили готівку, зокрема у російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інші матеріали. Серед знахідок були книги з історії Росії.

Джерела "Бабелі" у правоохоронних органах повідомили про обшуки за 18 адресами, пов'язаними з колишнім нардепом та його медіаменеджером Володимиром Грановським (колишній генпродюсер телеканалу "НАШ").

Два обшуки були у Харкові та ще 16 — у Києві, зазначив співрозмовник видання.

СБУ перевіряла висловлювання Євгена Мураєва

У СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз після висловлювань політика у прямих ефірах. За підсумками було виявлено ознаки злочину за статтею про держзраду у контексті заподіяння шкоди інформаційній безпеці України.

"В ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу НАШ неодноразово поширювалися наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції", — зауважила спецслужба.

Усі вилучені матеріали передано на експертизи, за результатами яких приймуть подальші процесуальні дії.

СБУ наголошує, що Мураєв ховається від правосуддя за кордоном. За даними ЗМІ, він перебуває у Відні й міг залишити Україну наприкінці травня цього року.

Нагадаємо, що у червні заборонили партію Мураєва "Наші" за позовом Міністерства юстиції України. Колегія суддів не пустила журналістів на засідання суду.

Рада нацбезпеки та оборони України вводила санкції проти каналу "НАШ", його мовлення почали відключати у кабельних мережах одразу після їхньої дії.